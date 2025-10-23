Fiscalía de Jalisco trabaja en 24 fosas clandestinas de manera simultánea

Son al menos 24 las fosas clandestinas en las cuales trabaja actualmente la Fiscalía de Jalisco, a través de la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas

Así lo confirma el reporte de “Sitios de inhumación clandestina”, con corte al pasado 30 de septiembre, donde se documentan al menos 23 fosas con la etiqueta “procesando” de las localizadas en 2025. Esto refiere que el personal continúa en campo trabajando en la localización de cuerpos, restos humanos y otros indicios.

Fosa clandestina en el Rancho Izaguirre

Entre ellas se encuentra, en primer lugar, el predio del Rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad de La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán. Este sitio fue hallado en marzo pasado y se ha denominado como un cuartel de adiestramiento del crimen organizado. El predio aparece en la lista de Sitios de inhumación clandestina, en la cual han trabajado incluso la Comisión Nacional de Búsqueda y el Gobierno Federal. Sin embargo, a casi ocho meses del hallazgo no hay registro de las víctimas que pudieran haberse encontrado en este lugar.

En la veintena de fosas en procesamiento se encuentra también la localizada en la colonia Las Agujas, en Zapopan, el pasado mes de febrero, de donde se han extraído al menos 270 bolsas con restos humanos. Según el reporte de la Fiscalía de Jalisco, de ellas se han conformado al menos 60 víctimas, de las cuales solo 26 han sido identificadas por sus familias.

Fosa en el Panteón de San Sebastianito

Dentro de estas 23 fosas se encuentra también el caso del Panteón de San Sebastianito, en Tlaquepaque, donde se ha documentado, desde agosto pasado, el hallazgo de cadáveres —algunos con huellas de violencia— inhumados dentro del cementerio de forma clandestina. Hasta el último corte se suman 21 víctimas, ninguna identificada hasta ahora.

También se procesa la fosa hallada en Arenales Tapatíos, en Zapopan, el pasado mes de agosto, de donde se han extraído por lo menos 16 víctimas, de las cuales seis ya fueron identificadas por sus familiares. Ahí aparece además el caso de la fosa clandestina localizada en Arroyo Hondo, también en Zapopan, que, de acuerdo con la vicefiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, suma ya 48 bolsas con restos humanos extraídas del sitio, aunque hasta el momento no se tiene un número determinado de víctimas contenidas en ellas.

“Recordemos que en Arroyo Hondo se ha estado trabajando en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda. Ya tenemos varias semanas trabajando este punto, y como son espacios muy amplios, se está trabajando con la retroexcavadora. Así como hay días en los que hay localización de indicios, hay días en los que no obtenemos nada.

Inicia el procesamiento de un predio en Colinas del Roble

Para actualizarles el tema de las cifras, comentarles que el día de ayer se localizaron tres bolsas que, sumadas a lo que venimos recolectando a través de las semanas, quedaríamos en la bolsa número 48. Pero obviamente ocupamos que se trabaje y se avance en el tema forense para poder decirles a cuántas víctimas sería lo equivalente”, comentó la vicefiscal.

Pero no es todo, pues además de estos 23 sitios referidos en el reporte mensual de la Fiscalía Estatal, la vicefiscal refirió este jueves en rueda de prensa que fue iniciado el procesamiento de un predio en Colinas del Roble, en Tlajomulco de Zúñiga, donde ya se había notificado un hallazgo en septiembre, pero aún no ha sido sumado a la lista.

De acuerdo con la vicefiscal Blanca Trujillo, hasta el momento no se tiene una cifra oficial de víctimas o bolsas recuperadas. Sin embargo, el colectivo de búsqueda Corazones Unidos reportó el hallazgo, tan solo el día de ayer miércoles, de dos personas emplayadas y semienterradas.

