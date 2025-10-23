Productores de maíz de los estados de Guanajuato, Michoacán, Jalisco y la zona del Bajío advirtieron que volverán a bloquear algunas de las principales carreteras del país el próximo lunes si el Gobierno no accede a establecer un precio de garantía de 7 mil 200 pesos (391 dólares) por tonelada del grano.

"Si no hay respuesta favorable por parte de la Secretaría de Gobernación y de Agricultura, los maiceros de esos estados bloquearán casetas (de cuota), las principales carreteras y analizamos movilizarnos hacia la capital del país con maquinaria agrícola" , advirtió el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos, en un comunicado.

López Ríos sostuvo que el paro nacional previo no logró que el Gobierno mexicano, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, "se sensibilizara" ante la crisis del campo.

Te puede interesar: Sheinbaum rechaza ataques de EU contra embarcaciones en aguas internacionales

"Los Gobiernos de la cuarta transformación —movimiento del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de donde emergió Sheinbaum— son igual o peores que sus antecesores neoliberales, pues redujeron el presupuesto rural, desmantelaron programas sociales y liquidaron instituciones como la Financiera Rural" , afirmó.

El dirigente criticó la política agrícola federal y aseguró que, pese al discurso oficial sobre autosuficiencia alimentaria, México importa gran parte de los granos básicos.

"México produce menos del 50 % del maíz que consume, 20 % del trigo y del arroz, 80 % del frijol y apenas 5 % de las oleaginosas. Así de clara y dramática es la realidad", dijo.

López Ríos recordó que, desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la reforma al Artículo 27 Constitucional durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1989-1994), la UNTA advirtió que dichas medidas "serían la ruina del campo mexicano".

Según el dirigente, la autosuficiencia alimentaria nacional cayó del 72 % al 42 % en los últimos 37 años, mientras que la superficie agrícola sembrada se redujo en más de cuatro millones de hectáreas.

El líder campesino también detalló los altos costos de producción, que, dijo, hacen inviable la rentabilidad con los precios actuales.

Explicó que preparar la tierra, comprar semilla, fertilizante, fumigar y pagar jornales implica una inversión de alrededor de 55 mil 500 pesos (casi 3 mil dólares) por hectárea, mientras que el precio de venta del maíz ronda los 4 mil 800 pesos (260 dólares) por tonelada.

"No salen las cuentas", afirmó López Ríos. "Reclamamos una nueva política de desarrollo productivo que garantice la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, o estamos listos para generar una gran revuelta nacional pacífica", concluyó.

En abril pasado, el Gobierno mexicano anunció una inversión de 83 mil 760 millones de pesos (cerca de 4 mil 551 millones de dólares) hacia 2030 para beneficiar a 750 mil productores agrícolas y alcanzar la soberanía alimentaria ante el proteccionismo de Estados Unidos.

Lee también: Sube a 79 el número de muertos por lluvias en México

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAp p * * *

MB

