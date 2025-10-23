Autoridades de Jalisco descartan contar con investigaciones contra Nazario "N"

Nazario "N", identificado como líder transportista del Estado, adjunto a la Federación de Trabajadores de Jalisco (CTM FTJ), fue detenido el pasado 15 de octubre por autoridades federales coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por presuntamente ser operador del crimen organizado, y señalado de realizar extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla.

Sin embargo, las autoridades estatales en materia de seguridad confirmaron que desde el Estado no existe ninguna investigación abierta en su contra.

"No tenemos ninguna denuncia, ningún dato que nos permitiera realizar alguna investigación al respecto. Todo esto viene pues a raíz de la de la investigación que traía la Federación. Desde luego que, inmediatamente, nos abocamos a revisar antecedentes al respecto, a ver si teníamos alguna denuncia por corrupción o alguna carpeta en la que se señalara a esta persona. Y bueno, pues aquí en Jalisco no tenemos, al menos en la información que me pasaron, alguna denuncia por los delitos por los que se manejó" , confirmó el fiscal estatal Salvador González de los Santos.

Afirmó que la SSPC no ha compartido información a la Entidad sobre el modo de operar de Nazario en los presuntos fraudes que cometía en Jalisco y Puebla, ni sobre el resto de ilícitos por los cuales se le señala. Tampoco han solicitado colaboración o información de parte de las autoridades estatales, por lo menos, desde la Fiscalía Estatal.

Ante el cuestionamiento de si consideran que este caso refleja cómo el crimen organizado permea en el empresariado y la política, el coordinador general estratégico de seguridad, Roberto Alarcón Estrada, refirió que en México no se está exento de este tipo de hechos, donde "aparentemente empresarios usen esto de fachada para cometer actividades ilícitas".

"No estamos exentos, Jalisco no está exento, México no está exento", añadió Alarcón Estrada, quien además refirió "no hay incomodidad desde el Estado" de que se investigue a Nazario y que las indagatorias puedan alcanzar a las autoridades, debido a las fotos que el sujeto subía a sus redes sociales con altas figuras de la política.

"Como lo dice el coordinador, como podemos ver ya muchas de las actividades de la delincuencia es aparentar negocios o actos lícitos. Sin embargo, pues como bien dice, no estamos exentos de que de que esto pueda ocurrir. Lo estamos viendo, no solo en este caso de esta persona, sino aquí en Jalisco, en otros estados y en todo México yo creo que ha ocurrido lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque la delincuencia siempre busca la forma de tener lo que quiere", añadió Salvador González de los Santos.

Te puede interesar: Policía Metropolitana frustra secuestro en El Salto y detiene a presuntos plagiarios

En días pasados el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció que, aunque existían antecedentes de conductas irregulares de Nazario "N", fue la autoridad federal la que reunió las pruebas necesarias para proceder penalmente en su contra. "Sí había algunos indicios de comportamientos no adecuados que se habían dado en los últimos años, pero a través de este trabajo de la Secretaría de Seguridad Federal se lograron obtener más pruebas", señaló.

De confirmarse su participación en delitos, deberá asumir las consecuencias, e insistió en que no habrá ninguna protección política hacia él, pues como lo ha dicho en ocasiones anteriores, en su administración, la justicia se aplica sin distinciones.

"A él no lo traigo muy identificado, me han enseñado algunas fotos donde aparece conmigo, con funcionarios de Morena federales, de altísimo rango. Y aunque lo conozca, si cometió algún delito, lo tiene que pagar", comentó.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV