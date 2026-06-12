CRT: Entregan certificados Hecho en México a empresas tequileras

Este viernes 12 de junio de 2026, 23 empresas tequileras recibieron el reconocimiento Hecho en México de parte de la Secretaría de Economía del Gobierno federal.

Aurelio López Rocha, presidente del Consejo Regulador del Tequila, explicó que este reconocimiento permitirá impulsar las exportaciones del sector.

Reconoció a la Secretaría de Economía por su visión y compromiso al impulsar al Tequila, primera Denominación de Origen del país, dentro del Programa Hecho en México.

"La Certificación Hecho en México es un homenaje al talento, la dedicación y la pasión de millones de mexicanas y mexicanos que, con su trabajo diario, dan vida a productos que son reflejo de nuestra identidad y orgullo nacional", comentó.

Mencionó que para las empresas y marcas de la agroindustria tequilera, la Secretaría de Economía se ha consolidado como una aliada fundamental que impulsa a alcanzar nuevas metas, fortaleciendo no solo la presencia de los productos en el mercado nacional e internacional, sino también el reconocimiento y la protección al esfuerzo que existe detrás de cada botella de Tequila.

A la fecha, más de 80 empresas tequileras y 249 marcas de Tequila han recibido esta certificación, reflejo del compromiso del sector con la calidad, la autenticidad y el orgullo de nuestras raíces; hoy, con esta entrega, se están sumando 23 empresas.

"Hablar del Tequila es hablar de México: de nuestra historia, de nuestras tradiciones y de generaciones que han preservado un legado único. Por ello, acciones como esta entrega de certificados, la incorporación de nuevas piezas a Tequila Lab y el fortalecimiento de la Ruta del Tequila contribuyen a compartir con el mundo la riqueza cultural que representa la Denominación de Origen Tequila", sostuvo.

Alberto Uribe Camacho, titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento al Sector Energético de la Secretaría de Economía, destacó la importancia de este reconocimiento.

"Significa que estamos avanzando con el CRT en la construcción de una agenda con los tequileros, los agaveros en la Certificación Hecho en México, que es dentro de la estrategia de elevar el contenido nacional, pero también de certificar los procesos hechos en México y lo que queremos es que los que están certificados tengan un valor agregado", comentó.

JM