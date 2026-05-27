Abren oficinas de oriGIn en el Consejo Regulador del Tequila

Con el objetivo de fortalecer la protección e impulsar las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen en Latinoamérica este miércoles se inauguró en el Consejo Regulador del Tequila A.C. (CRT) la oficina de la Antena Regional de oriGIn para América Latina.

El encuentro reunió a autoridades nacionales e internacionales vinculadas con la propiedad intelectual y el desarrollo económico.

Antena Regional de oriGIn es una plataforma para impulsar y proteger el origen y la identidad de productos de Latinoamérica.

oriGIn es la alianza global de grupos de Indicaciones Geográficas (IGs) y Denominaciones de Origen (DOs), con sede en Ginebra, Suiza. Representa a alrededor de 600 asociaciones y organizaciones relacionadas con IGs y DOs de 40 países relacionadas con sectores como vinos, bebidas espirituosas, productos agrícolas, artesanías e industrias de origen. Su compromiso central es promover la protección y el cumplimiento riguroso de productos distintivos.

"Lo que buscamos es fortalecer las Indicaciones Geográfica de la Región viendo más allá de Jalisco y México sino de toda América Latina y compartir la experiencia de las Denominaciones de Origen exitosas como la del tequila", dijo el director de la Antena Regional de oriGIn para América Latina, Alfredo Rendón Algara.

Durante su mensaje de bienvenida, el presidente del CRT, Aurelio López Rocha, destacó la relevancia de este nuevo espacio de colaboración.

"El Tequila es resultado de una cadena productiva comprometida y de un modelo institucional que ha permitido proteger, certificar y proyectar nuestra Denominación de Origen en México y en el mundo. Por ello, recibir en el CRT a esta Oficina Regional representa una gran responsabilidad y una enorme oportunidad. Queremos que sea un punto de encuentro para impulsar cooperación y acompañar los esfuerzos de otros productos con origen en América Latina" señaló.

La creación de la Antena Regional para América Latina fue aprobada durante la Bienal oriGIn 2025, celebrada en Morelia, Michoacán. La red latinoamericana de oriGIn se ha construido progresivamente con socios en 13 países de la región.

Esta oficina regional operará como una plataforma de articulación, cooperación y apoyo técnico para fortalecer a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen en América Latina.

En diciembre de 2025, el Consejo Directivo de oriGIn nombró a Alfredo Rendón Algara como representante de la organización para América Latina.

Durante el evento, oriGIn entregó constancias de membresía a la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual de Paraguay y al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual de Perú, además firmaron un memorándum de entendimiento con la Superintendencia de Industria y Comercio del Gobierno de Colombia.

Encabezaron el evento el Gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el Secretario General de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, el director del IMPI, Santiago Nieto Castillo, el presidente de oriGIn, Riccardo Deserti, el director de la Antena Regional de oriGIn para América Latina, Alfredo Rendón Algara y el presidente del Consejo Regulador del Tequila, Aurelio López Rocha.

También participaron representantes y titulares de oficinas de Propiedad Industrial de América Latina, provenientes de 19 países, quienes desde el pasado lunes celebran en Jalisco su Reunión Regional.

MF