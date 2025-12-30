Para atender la interrupción del suministro de agua en 892 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), programada para el 3 de enero de 2026, los municipios afectados (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá), la Comisión Estatal del Agua (CEA), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) aportarán 78 pipas que brindarán servicio gratuito, además de que se instalarán 21 cisternas en donde se presenten afectaciones.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco también realizará labores de seguimiento de abastecimiento a fin de garantizar el suministro de agua. Durante los trabajos, que se prevé tengan una duración de 13 horas, pero que se contempla una recuperación gradual del servicio hasta el miércoles 7 de enero de 2026, se recomienda utilizar el agua de forma responsable, así como tomar previsiones con anticipación.

Las labores contemplan el mantenimiento de tanques a cargo del Siapa y el reforzamiento de la subestación eléctrica de la Planta de Bombeo de Chapala, responsabilidad de CEA. Esta intervención sustituye el mantenimiento que tradicionalmente se realiza durante Semana Santa, por lo que en estas fechas no se prevé otra suspensión del servicio.

En total serán 205 colonias de Guadalajara donde se presentará interrupción del servicio o baja presión, 65 de Zapopan, 247 de Tlaquepaque y 375 de Tonalá, con una afectación a más de dos millones de personas, afirmó el especialista Juan Pablo Macías a esta casa editorial. Tonalá y Tlaquepaque serán los municipios más afectados.

¿Dónde pedir una pipa durante el megacorte del Siapa?

Para solicitar el servicio de pipas gratuitas se debe realizar a través de Siapatel, mediante la marcación rápida 073. También se puede hacer por medio de las redes sociales del Siapa, donde se brindará atención y seguimiento a los reportes.

