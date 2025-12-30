El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque invita a las personas contribuyentes del municipio a aprovechar el 15% de descuento "de campeonato" en el pago anual del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2026, beneficio que estará vigente durante los meses de enero, febrero y marzo.El secretario de Administración y Finanzas, Jorge Alberto Méndez Salcedo, destacó que, con motivo de la efervescencia futbolera por el Mundial, las primeras mil personas que acudan a las recaudadoras y delegaciones municipales a realizar el pago de su predial recibirán un balón del equipo Tlaquepaque."El próximo año será de mucho futbol y movimiento deportivo, por ello les tenemos esta promoción", señaló.Las personas mayores de 60 años que sean pensionadas, jubiladas o viudas obtendrán un 50% de descuento. En el caso de quienes tengan 65 años o más, se aplicará un 100% de descuento sobre el primer millón de pesos del valor de la propiedad.El descuento del 15% se aplicará durante el primer trimestre del año, además de un 5% de descuento durante el mes de abril. Asimismo, no se aplicarán recargos hasta el 1 de junio."Estamos haciendo llegar el recibo del impuesto predial directamente a los domicilios de las y los contribuyentes, además de acercar las recaudadoras a colonias, delegaciones y agencias del municipio", explicó Méndez Salcedo. También indicó que durante los meses de enero y febrero se otorgará un 10% de descuento en los conceptos de cementerios, agua potable y estacionamientos.El funcionario municipal señaló que los pagos podrán realizarse en cualquiera de las 20 recaudadoras municipales, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, y sábados de 09:00 a 13:00 horas.Asimismo, las personas contribuyentes podrán efectuar su pago en instituciones bancarias como Banamex, Banorte, Santander, Scotiabank, Banco del Bajío, BBVA Bancomer, Banco Azteca y BanRegio; en la cadena comercial OXXO, así como a través de la página de internet www.tlaquepaque.gob.mx."Todas las contribuciones recaudadas se destinan al beneficio de San Pedro Tlaquepaque mediante inversión histórica y obra pública", concluyó.Bella Vista No. 2990*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF