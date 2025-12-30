Martes, 30 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Predial

Tlaquepaque anuncia descuento "de campeonato" por pronto pago del predial 2026

Las primeras mil personas que acudan a pagar en el municipio, recibirán un balón

Por: El Informador

El descuento

El descuento "de campeonato" en el pago anual del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2026 estará vigente durante los meses de enero, febrero y marzo. ESPECIAL

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque invita a las personas contribuyentes del municipio a aprovechar el 15% de descuento "de campeonato" en el pago anual del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2026, beneficio que estará vigente durante los meses de enero, febrero y marzo.

El secretario de Administración y Finanzas, Jorge Alberto Méndez Salcedo, destacó que, con motivo de la efervescencia futbolera por el Mundial, las primeras mil personas que acudan a las recaudadoras y delegaciones municipales a realizar el pago de su predial recibirán un balón del equipo Tlaquepaque.

"El próximo año será de mucho futbol y movimiento deportivo, por ello les tenemos esta promoción", señaló.

Las personas mayores de 60 años que sean pensionadas, jubiladas o viudas obtendrán un 50% de descuento. En el caso de quienes tengan 65 años o más, se aplicará un 100% de descuento sobre el primer millón de pesos del valor de la propiedad.

El descuento del 15% se aplicará durante el primer trimestre del año, además de un 5% de descuento durante el mes de abril. Asimismo, no se aplicarán recargos hasta el 1 de junio.

"Estamos haciendo llegar el recibo del impuesto predial directamente a los domicilios de las y los contribuyentes, además de acercar las recaudadoras a colonias, delegaciones y agencias del municipio", explicó Méndez Salcedo.

Los pagos podrán realizarse en cualquiera de las 20 recaudadoras municipales, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, y sábados de 09:00 a 13:00 horas. ESPECIAL 
Los pagos podrán realizarse en cualquiera de las 20 recaudadoras municipales, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, y sábados de 09:00 a 13:00 horas. ESPECIAL 

También indicó que durante los meses de enero y febrero se otorgará un 10% de descuento en los conceptos de cementerios, agua potable y estacionamientos.

El funcionario municipal señaló que los pagos podrán realizarse en cualquiera de las 20 recaudadoras municipales, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, y sábados de 09:00 a 13:00 horas.

Asimismo, las personas contribuyentes podrán efectuar su pago en instituciones bancarias como Banamex, Banorte, Santander, Scotiabank, Banco del Bajío, BBVA Bancomer, Banco Azteca y BanRegio; en la cadena comercial OXXO, así como a través de la página de internet www.tlaquepaque.gob.mx.

"Todas las contribuciones recaudadas se destinan al beneficio de San Pedro Tlaquepaque mediante inversión histórica y obra pública", concluyó.

Puntos de Recaudación Permanentes

Tesorería Municipal

  • Morelos No. 227, Zona Centro

Delegación Toluquilla

  • González Gallo No. 52, junto al DIF

Delegación Las Juntas

  • Privada San Pedro No. 4814

Delegación Tateposco

  • Francisco I. Madero No. 21

Delegación López Cotilla

  • Ramón Martínez Zamora No. 42

Dirección de Catastro

  • Florida No. 188, Col. Centro

Padrón y Licencias

  • Niños Héroes No. 360, Col. El Álamo

Delegación San Pedrito

  • Agua Dulce 145

Delegación Santa Anita

  • Privada Colón No. 4, junto al kiosko

Delegación Santa María Tequepexpan

  • Hidalgo No. 75

Delegación San Sebastianito

  • Privada Pino Suárez No. 23

Agencia La Ladrillera

Bella Vista No. 2990

Obras Públicas Municipales

  • Juárez No. 28, Col. Centro

Delegación Loma Bonita

  • Av. Tabachines No. 4615, esquina Av. Patria

Fraccionamiento Revolución

  • Batalla de Torreón y Plan de Guadalupe.

La Soledad

  • Vicente Guerrero No. 850, Frente a la Unidad de La Asunción

San Martín de las Flores

  • Independencia No. 31, segundo piso del mercado municipal

Agencia Municipal La Calerilla

  • Ignacio Allende S/

Registro Civil No. 1

  • Av. Las Torres No. 238, Col. La Capacha

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones