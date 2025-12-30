El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque invita a las personas contribuyentes del municipio a aprovechar el 15% de descuento "de campeonato" en el pago anual del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2026, beneficio que estará vigente durante los meses de enero, febrero y marzo.

El secretario de Administración y Finanzas, Jorge Alberto Méndez Salcedo, destacó que, con motivo de la efervescencia futbolera por el Mundial, las primeras mil personas que acudan a las recaudadoras y delegaciones municipales a realizar el pago de su predial recibirán un balón del equipo Tlaquepaque.

"El próximo año será de mucho futbol y movimiento deportivo, por ello les tenemos esta promoción", señaló.

Las personas mayores de 60 años que sean pensionadas, jubiladas o viudas obtendrán un 50% de descuento. En el caso de quienes tengan 65 años o más, se aplicará un 100% de descuento sobre el primer millón de pesos del valor de la propiedad.

El descuento del 15% se aplicará durante el primer trimestre del año, además de un 5% de descuento durante el mes de abril. Asimismo, no se aplicarán recargos hasta el 1 de junio.

"Estamos haciendo llegar el recibo del impuesto predial directamente a los domicilios de las y los contribuyentes, además de acercar las recaudadoras a colonias, delegaciones y agencias del municipio", explicó Méndez Salcedo.

Los pagos podrán realizarse en cualquiera de las 20 recaudadoras municipales, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, y sábados de 09:00 a 13:00 horas. ESPECIAL

También indicó que durante los meses de enero y febrero se otorgará un 10% de descuento en los conceptos de cementerios, agua potable y estacionamientos.

El funcionario municipal señaló que los pagos podrán realizarse en cualquiera de las 20 recaudadoras municipales, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, y sábados de 09:00 a 13:00 horas.

Asimismo, las personas contribuyentes podrán efectuar su pago en instituciones bancarias como Banamex, Banorte, Santander, Scotiabank, Banco del Bajío, BBVA Bancomer, Banco Azteca y BanRegio; en la cadena comercial OXXO, así como a través de la página de internet www.tlaquepaque.gob.mx.

"Todas las contribuciones recaudadas se destinan al beneficio de San Pedro Tlaquepaque mediante inversión histórica y obra pública", concluyó.

Puntos de Recaudación Permanentes

Tesorería Municipal

Morelos No. 227, Zona Centro

Delegación Toluquilla

González Gallo No. 52, junto al DIF

Delegación Las Juntas

Privada San Pedro No. 4814

Delegación Tateposco

Francisco I. Madero No. 21

Delegación López Cotilla

Ramón Martínez Zamora No. 42

Dirección de Catastro

Florida No. 188, Col. Centro

Padrón y Licencias

Niños Héroes No. 360, Col. El Álamo

Delegación San Pedrito

Agua Dulce 145

Delegación Santa Anita

Privada Colón No. 4, junto al kiosko

Delegación Santa María Tequepexpan

Hidalgo No. 75

Delegación San Sebastianito

Privada Pino Suárez No. 23

Agencia La Ladrillera

Bella Vista No. 2990

Obras Públicas Municipales

Juárez No. 28, Col. Centro

Delegación Loma Bonita

Av. Tabachines No. 4615, esquina Av. Patria

Fraccionamiento Revolución

Batalla de Torreón y Plan de Guadalupe.

La Soledad

Vicente Guerrero No. 850, Frente a la Unidad de La Asunción

San Martín de las Flores

Independencia No. 31, segundo piso del mercado municipal

Agencia Municipal La Calerilla

Ignacio Allende S/

Registro Civil No. 1

Av. Las Torres No. 238, Col. La Capacha

