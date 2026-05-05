La seguridad y el bienestar emocional son las principales preocupaciones de infantes y adolescentes en Jalisco, según el análisis de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil, el cual fue presentado este martes por el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Jalisco.

En la consulta participaron 703 mil 10 niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 17 años de edad de todo el estado. Esta cifra posicionó a Jalisco en el segundo lugar nacional de participación dentro de este mecanismo de consulta.

Los resultados corresponden a la consulta de 2024 ya que fueron procesados durante 2025 y comenzaron a ser analizados durante este 2026 para integrarlos a los diagnósticos estatales y a las políticas públicas enfocadas en infancia y adolescencia.

Entre los principales hallazgos detectados por SIPINNA también destacan tres preocupaciones que fueron expresadas por los menores de edad: la necesidad de contar con espacios seguros y libres de violencia; las desigualdades sociales que afectan su desarrollo y un sentimiento generalizado de no ser escuchados por las personas adultas y las autoridades.

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Los resultados también incluyen filtros específicos por municipio, género y condición de discapacidad. Esto con el objetivo de identificar problemáticas diferenciadas en distintos sectores de la población infantil y adolescente.

Buscan que preocupaciones de infancias y adolescencias tengan un impacto en decisiones públicas

Durante la presentación, la secretaria ejecutiva de SIPINNA Jalisco, Thais Loera Ochoa, explicó que los resultados buscan convertirse en una guía para el diseño de políticas públicas en el estado.

“Los datos obtenidos son una hoja de ruta crítica para la política pública estatal. Lo que buscamos fue colocar en el centro las voces de niñas y niños, reconocerles como sujetos de derecho y entender que tienen necesidades y problemáticas propias que deben ser atendidas” , señaló.

Entre los temas que más preocuparon a las y los participantes se encuentran la violencia, la inseguridad, la falta de oportunidades, salud mental, adicciones y abuso sexual infantil.

“La importancia que tiene una vida libre de violencias es central. El abuso sexual infantil nos exige fortalecer todos los mecanismos de prevención, denuncia y atención integral, así como garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes”, afirmó Loera Ochoa.

La secretaria ejecutiva agregó que otro de los temas que fueron identificados en la consulta fue la salud mental y las adicciones, problemáticas que, aseguró, requieren atención cada vez más urgente dentro de las políticas públicas dirigidas a menores de edad.

Como parte del proceso de integración de resultados, SIPINNA también realizó foros de análisis enfocados en eliminar prácticas adultocéntricas y en fortalecer mecanismos de participación que sean efectivos para niñas, niños y adolescentes en la creación de leyes, programas y estrategias por parte del gobierno.

“Debemos entender que las niñas y niños no son propiedad de las familias ni apéndices de los padres; son personas con derechos que deben ser garantizados de forma integral”, señaló la funcionaria.

Actualmente, los resultados de la consulta están siendo incorporados al Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronapinna), además servirán como base para la creación de diagnósticos y planes de acción que irán enfocados a mejorar servicios de salud, educación y protección en los 125 municipios de Jalisco.

De acuerdo con SIPINNA, uno de los objetivos principales es que las opiniones y preocupaciones que fueron expresadas por niñas, niños y adolescentes tengan impacto directo en las decisiones públicas relacionadas con infancia y juventud en el estado.

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MB