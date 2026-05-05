Las primeras ocho unidades que operarán en la Línea 5 Macro Aeropuerto llegaron a Guadalajara. Se trata de vehículos 100% eléctricos que cuentan con aire acondicionado y otras funciones con el propósito de garantizar una experiencia de viaje cómoda, accesible y segura para todas las personas, según lo informado por el Gobierno de Jalisco.

Las autoridades locales alistan la puesta en marcha de este proyecto de movilidad antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que en los próximos días las unidades iniciarán la fase de pruebas sobre la Carretera a Chapala.

El recorrido de la nueva línea de transporte público estará segmentado en nueve estaciones ubicadas sobre la Carretera a Chapala, conectando el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el Periférico. Además, contará con ramales hacia el Estadio Chivas, el Parque Agua Azul y Expo Guadalajara.

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Características de las nuevas unidades eléctricas que darán servicio en la Línea 5

Se trata de vehículos marca Volvo, modelo Luminus BZR. Las unidades están equipadas con aire acondicionado, tienen capacidad para 80 pasajeros y un esquema de accesibilidad universal que incluye rampa de acceso, espacio para silla de ruedas con sujeción de seguridad, piso podotáctil y señalización en braille.

Con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios, también se incorporaron puertos USB, rack para equipaje y sistema de videovigilancia.

Amílcar López Zepeda, director general del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), explicó que estas primeras ocho unidades forman parte de una flota de 41 autobuses que brindarán servicio en la Línea 5, la cual, en su etapa inicial, tendrá la capacidad de trasladar a 27 mil pasajeros diariamente.

“Va a ser una innovación en la ciudad en la operación de transporte masivo, debido a que son unidades que podrán entrar y salir del corredor, como algunas de ellas ya lo hacen con Macro Periférico; pero son unidades mucho más amplias, más espaciosas, 100 por ciento eléctricas, con autonomía de 370 kilómetros con una sola carga y aire acondicionado” , detalló.

Para reforzar la operación del sistema, en los próximos días arribarán también a la ciudad nuevas unidades articuladas modelo 7800 Electric, opciones de cero emisiones para la movilidad urbana.

De acuerdo con las autoridades, estas se encuentran equipadas con motores eléctricos duales de alto desempeño y baterías de hasta 720 kWh. Ofrecen autonomía, eficiencia energética y un sistema de carga rápida de hasta 250 kW. Fueron diseñadas para grandes ciudades, contando con una capacidad para 130 pasajeros.

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MB

