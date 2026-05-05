SEJ inaugura Juegos Deportivos Escolares de la Educación Básica en Jalisco

Con la participación de más de mil 500 alumnas y alumnos de educación básica, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), llevó a cabo la inauguración de los Juegos Deportivos Escolares de la Educación Básica 2026, en la Arena Coliseo de Guadalajara.

En un comunicado la SEJ informó que los Juegos Deportivos Escolares de la Educación Básica 2026 se desarrollarán del 4 al 8 de mayo en distintas sedes del Área Metropolitana de Guadalajara. Contará con la participación de estudiantes de primaria y secundaria en diversas disciplinas deportivas como handball, atletismo, voleibol, béisbol 5x5, baloncesto 3x3 y futbol bandera, así como ajedrez.

Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, subrayó la importancia del deporte como herramienta formativa, y llamó a madres y padres de familia a impulsarlo desde casa.

"Los deportes son puras fuerzas positivas. Es la disciplina, el trabajo en equipo, la seguridad personal, la estrategia, es el competir con la cabeza en alto. Los invito, mamás y papás, a que siempre impulsemos el deporte en nuestras hijas y en nuestros hijos, porque eso les abre el panorama, les abre un mundo de oportunidades y les forma el carácter para ser mejores seres humanos", expresó Blanco Calderón.

Durante el arranque de esta justa deportiva, autoridades estatales destacaron la importancia de fomentar la actividad física desde edades tempranas como parte del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, así como la promoción de valores como el trabajo en equipo, el respeto y el juego limpio.

Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación, destacó el esfuerzo de estudiantes, docentes y familias, y señaló que estos juegos representan una oportunidad para demostrar el aprendizaje y crecimiento alcanzado durante el ciclo escolar.

"Nos sentimos muy orgullosos de ustedes, de lo que logran todo el año. El ciclo escolar está muy próximo a concluir y es la mejor ocasión para demostrar todo lo que han crecido niños, niñas y jóvenes en este ciclo escolar (...). Pongan todos sus esfuerzos, sobre todo diviértanse y representen a Jalisco con toda la fortaleza que ustedes tienen", subrayó Flores Miramontes.

Saray Orozco Rodríguez, luchadora profesional de MMA y participante de Exatlón, compartió su experiencia personal y motivó a las y los estudiantes a mantenerse constantes en el deporte.

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

"Algo que el deporte me ha dejado es el carácter, la salud y la determinación. No importa las veces que caigan, sino con qué rapidez se levantan. Disfruten cada etapa, cada entrenamiento, porque se trata de ir paso a paso y construir con pequeños logros diarios", manifestó Orozco Rodríguez.

Como parte del protocolo inaugural, se realizaron los Honores a la Bandera y los juramentos de deportistas y de jueces, en los que se refrendó el compromiso con el juego limpio y el respeto a las reglas. Esta justa deportiva forma parte de la estrategia estatal por consolidar la educación física como una herramienta clave para el desarrollo integral del alumnado y la detección de talentos deportivos en la entidad.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

