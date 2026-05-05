Este martes 5 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que se obtuvo la vinculación a proceso de César Alejandro "N", alias "El Güero Conta", quien es señalado por haber fungido como presunto operador financiero del Cártel Nueva Generación (CNG).

"El Güero Conta" fue detenido el pasado lunes 27 de abril en Zapopan por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional , horas después de que se informara la captura de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", en el estado de Nayarit, señalado como un sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", quien fue abatido por fuerzas federales en febrero de este año.

La detención fue informada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien indicó que a "El Güero Conta" se le tiene identificado como “operador financiero de Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, jefe regional del CNG”.

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En dicho operativo se aseguró un arma tipo fusil abastecida con 60 cartuchos, clorhidrato de metanfetamina, así como dinero en efectivo.

En un comunicado publicado el día de hoy, la FGR detalló que a "El Güero Conta" se le vincula a proceso "por su probable participación en los delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de quien posea recursos dentro del territorio nacional, de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita".

El Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), expuso los datos de prueba suficientes para obtener dicha vinculación.

También se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que César "N" permanecerá en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, Jalisco. Además, se fijaron tres meses para la investigación complementaria.

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