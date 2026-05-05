La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un beneficio exclusivo al que pueden acceder las personas adultas mayores de 60 años en México, como parte de las medidas creadas para mejorar su calidad de vida. La credencial les permite obtener descuentos en distintos establecimientos, incluso en fechas importantes como el Día de las Madres.

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Ante la proximidad de esta celebración, el INAPAM recordó a las personas con credencial que pueden utilizarla este 10 de mayo en cualquiera de los negocios participantes , que van desde tiendas de ropa y zapaterías hasta centros de salud, teatros, museos, espacios recreativos, así como restaurantes y cafeterías.

En el Día de las Madres, los restaurantes se han convertido en uno de los principales puntos de reunión para las familias, y qué mejor que festejar sin tener que gastar demasiado. Por ello, el INAPAM contempló una serie de convenios que harán más accesible la celebración este año.

En 2026, la credencial del instituto ofrece descuentos en decenas de restaurantes, cafeterías y establecimientos de comida a lo largo del Estado de Jalisco. Las rebajas varían según el lugar, pero es posible acceder a descuentos que van del 3 al 30 por ciento.

¿Cómo solicitar el descuento INAPAM este Día de las Madres?

Para hacer válida la promoción, las y los beneficiarios del INAPAM deberán presentar la tarjeta en buen estado y con los datos legibles antes de pagar la cuenta.

El instituto autoriza que cada negocio establezca sus propios términos y condiciones, por lo que se recomienda preguntar por las reglas vigentes antes de consumir.

El descuento INAPAM en restaurantes suele aplicar únicamente al consumo individual del titular ; sin embargo, existen excepciones en las que la rebaja se aplica al total de la cuenta.

¿Qué restaurantes en Jalisco ofrecen descuento INAPAM por el Día de las Madres?

En el Estado existen diferentes opciones para celebrar esta fecha especial sin gastar de más. Estos beneficios aplican en varios municipios y ofrecen una alternativa accesible para disfrutar en familia.

Guadalajara

Restaurante Hermanos Coraje – 10 por ciento

Restaurante Ana Bertha – 10 por ciento

Restaurante Mi Pueblo – 10 por ciento

San Pedro Tlaquepaque

Fonda y Cenaduría – 10 por ciento

Tacos Chicho – 15 por ciento

Tonalá

Mariscos El Amigazo – 10 por ciento

Pedro Navarrete – Carnes en su jugo Navarrete – 15 por ciento

Pedro Navarrete – Carnes en su jugo Navarrete – 15 por ciento

Carlos Armando Navarrete – Carnes en su jugo Navarrete – 15 por ciento

Zapopan

Berenice Navarrete – Carnes en su jugo Navarrete – 15 por ciento

Chapala

Wings Army – 15 por ciento

Ocotlán

Birriería Carlos Reyes – 14 por ciento

La Palapa de Alex – 10 por ciento

Mariscos América – 10 por ciento

Cabo Corrientes

Restaurante Rosita – 20 por ciento

Restaurante Valle Azul – 30 por ciento

Casimiro Castillo

Antojitos Mexicanos Naty – 5 por ciento

Enchiladas Paulita – 10 por ciento

Fonda El Jacalito – 10 por ciento

Fonda Lucy – 5 por ciento

Pizzería Diana – 10 por ciento

Tacos y Pozole Rosy – 3 por ciento

San Gabriel

Café Cafettos – 10 por ciento

Restaurant Bambú – 15 por ciento

Restaurante Casa Grande – 10 por ciento

Restaurante Los Portales – 10 por ciento

San Julián

Restaurant Hugo's – 10 por ciento

San Miguel el Alto

Pizz Restaurante – 10 por ciento

Restaurante El Pollo Charro – 10 por ciento

Restaurante Grill Café – 15 por ciento

Con estos descuentos, la tarjeta INAPAM sigue consolidándose como una de las herramientas más funcionales y atractivas para las personas adultas mayores, ya que les permite celebrar fechas importantes como el Día de las Madres sin tener que comprometer demasiado su bolsillo.

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