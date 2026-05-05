La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un beneficio exclusivo al que pueden acceder las personas adultas mayores de 60 años en México, como parte de las medidas creadas para mejorar su calidad de vida. La credencial les permite obtener descuentos en distintos establecimientos, incluso en fechas importantes como el Día de las Madres.Ante la proximidad de esta celebración, el INAPAM recordó a las personas con credencial que pueden utilizarla este 10 de mayo en cualquiera de los negocios participantes, que van desde tiendas de ropa y zapaterías hasta centros de salud, teatros, museos, espacios recreativos, así como restaurantes y cafeterías.En el Día de las Madres, los restaurantes se han convertido en uno de los principales puntos de reunión para las familias, y qué mejor que festejar sin tener que gastar demasiado. Por ello, el INAPAM contempló una serie de convenios que harán más accesible la celebración este año.En 2026, la credencial del instituto ofrece descuentos en decenas de restaurantes, cafeterías y establecimientos de comida a lo largo del Estado de Jalisco. Las rebajas varían según el lugar, pero es posible acceder a descuentos que van del 3 al 30 por ciento.Para hacer válida la promoción, las y los beneficiarios del INAPAM deberán presentar la tarjeta en buen estado y con los datos legibles antes de pagar la cuenta.El instituto autoriza que cada negocio establezca sus propios términos y condiciones, por lo que se recomienda preguntar por las reglas vigentes antes de consumir.El descuento INAPAM en restaurantes suele aplicar únicamente al consumo individual del titular; sin embargo, existen excepciones en las que la rebaja se aplica al total de la cuenta.En el Estado existen diferentes opciones para celebrar esta fecha especial sin gastar de más. Estos beneficios aplican en varios municipios y ofrecen una alternativa accesible para disfrutar en familia.Con estos descuentos, la tarjeta INAPAM sigue consolidándose como una de las herramientas más funcionales y atractivas para las personas adultas mayores, ya que les permite celebrar fechas importantes como el Día de las Madres sin tener que comprometer demasiado su bolsillo. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP