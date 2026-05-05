Martes, 05 de Mayo 2026

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¿Dónde celebrar el Día de las Madres? Restaurantes en Jalisco con descuento INAPAM

El Día de las Madres representa una oportunidad para que las personas adultas mayores aprovechen los beneficios de la credencial INAPAM

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Los descuentos aplican en distintos municipios de Jalisco, ampliando las opciones para festejar esta fecha especial. PEXELS/ESPECIAL

Los descuentos aplican en distintos municipios de Jalisco, ampliando las opciones para festejar esta fecha especial. PEXELS/ESPECIAL

La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un beneficio exclusivo al que pueden acceder las personas adultas mayores de 60 años en México, como parte de las medidas creadas para mejorar su calidad de vida. La credencial les permite obtener descuentos en distintos establecimientos, incluso en fechas importantes como el Día de las Madres.

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Ante la proximidad de esta celebración, el INAPAM recordó a las personas con credencial que pueden utilizarla este 10 de mayo en cualquiera de los negocios participantes, que van desde tiendas de ropa y zapaterías hasta centros de salud, teatros, museos, espacios recreativos, así como restaurantes y cafeterías.

En el Día de las Madres, los restaurantes se han convertido en uno de los principales puntos de reunión para las familias, y qué mejor que festejar sin tener que gastar demasiado. Por ello, el INAPAM contempló una serie de convenios que harán más accesible la celebración este año.

En 2026, la credencial del instituto ofrece descuentos en decenas de restaurantes, cafeterías y establecimientos de comida a lo largo del Estado de Jalisco. Las rebajas varían según el lugar, pero es posible acceder a descuentos que van del 3 al 30 por ciento.

¿Cómo solicitar el descuento INAPAM este Día de las Madres?

Para hacer válida la promoción, las y los beneficiarios del INAPAM deberán presentar la tarjeta en buen estado y con los datos legibles antes de pagar la cuenta.

El instituto autoriza que cada negocio establezca sus propios términos y condiciones, por lo que se recomienda preguntar por las reglas vigentes antes de consumir.

El descuento INAPAM en restaurantes suele aplicar únicamente al consumo individual del titular; sin embargo, existen excepciones en las que la rebaja se aplica al total de la cuenta.

¿Qué restaurantes en Jalisco ofrecen descuento INAPAM por el Día de las Madres?

En el Estado existen diferentes opciones para celebrar esta fecha especial sin gastar de más. Estos beneficios aplican en varios municipios y ofrecen una alternativa accesible para disfrutar en familia.

Guadalajara

  • Restaurante Hermanos Coraje – 10 por ciento
  • Restaurante Ana Bertha – 10 por ciento
  • Restaurante Mi Pueblo – 10 por ciento

San Pedro Tlaquepaque

  • Fonda y Cenaduría – 10 por ciento
  • Tacos Chicho – 15 por ciento

Tonalá

  • Mariscos El Amigazo – 10 por ciento
  • Pedro Navarrete – Carnes en su jugo Navarrete – 15 por ciento
  • Pedro Navarrete – Carnes en su jugo Navarrete – 15 por ciento
  • Carlos Armando Navarrete – Carnes en su jugo Navarrete – 15 por ciento

Zapopan

  • Berenice Navarrete – Carnes en su jugo Navarrete – 15 por ciento

Chapala

  • Wings Army – 15 por ciento

Ocotlán

  • Birriería Carlos Reyes – 14 por ciento
  • La Palapa de Alex – 10 por ciento
  • Mariscos América – 10 por ciento

Cabo Corrientes

  • Restaurante Rosita – 20 por ciento
  • Restaurante Valle Azul – 30 por ciento

Casimiro Castillo

  • Antojitos Mexicanos Naty – 5 por ciento
  • Enchiladas Paulita – 10 por ciento
  • Fonda El Jacalito – 10 por ciento
  • Fonda Lucy – 5 por ciento
  • Pizzería Diana – 10 por ciento
  • Tacos y Pozole Rosy – 3 por ciento

San Gabriel

  • Café Cafettos – 10 por ciento
  • Restaurant Bambú – 15 por ciento
  • Restaurante Casa Grande – 10 por ciento
  • Restaurante Los Portales – 10 por ciento

San Julián

  • Restaurant Hugo's – 10 por ciento

San Miguel el Alto

  • Pizz Restaurante – 10 por ciento
  • Restaurante El Pollo Charro – 10 por ciento
  • Restaurante Grill Café – 15 por ciento

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Con estos descuentos, la tarjeta INAPAM sigue consolidándose como una de las herramientas más funcionales y atractivas para las personas adultas mayores, ya que les permite celebrar fechas importantes como el Día de las Madres sin tener que comprometer demasiado su bolsillo. 

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