Ante el incremento de las temperaturas, el director de Salud Pública de San Pedro Tlaquepaque, Mario Arturo Salinas Hernández, hizo un llamado a la población a tomar medidas preventivas para evitar golpes de calor, especialmente durante los días más intensos de la temporada.

El director de Salud Pública de San Pedro Tlaquepaque, Mario Arturo Salinas Hernández, hizo un llamado a la población a tomar medidas preventivas para evitar golpes de calor. ESPECIAL / TLAQUEPAQUE

Recomendaciones para prevenir un golpe de calor

El funcionario destacó que una de las principales recomendaciones es mantenerse bien hidratado, consumiendo suficiente agua o suero a lo largo del día, incluso sin sentir sed. Asimismo, sugirió vestir ropa ligera, de colores claros y telas frescas, evitando prendas oscuras o pesadas que favorezcan la acumulación de calor corporal.

Una de las principales recomendaciones es mantenerse bien hidratado, consumiendo suficiente agua o suero a lo largo del día. ESPECIAL / TLAQUEPAQUE

Indicó que es fundamental limitar la exposición prolongada al sol, sobre todo en los horarios considerados críticos, entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. En caso de que sea necesario salir durante este periodo por cuestiones laborales u otras actividades, recomendó permanecer en la sombra el mayor tiempo posible y continuar con una adecuada hidratación.

Es fundamental limitar la exposición prolongada al sol, sobre todo en los horarios considerados críticos. ESPECIAL / TLAQUEPAQUE

Síntomas de un golpe de calor

En cuanto a los síntomas de alerta, señaló que sentir mareo, dolor de cabeza y signos de deshidratación pueden ser indicativos de un golpe de calor, por lo que es primordial ayudar a disminuir su temperatura corporal. Para ello, se pueden aplicar medidas inmediatas como poner paños o trapos húmedos sobre el cuerpo, acción que puede realizarse en el hogar. Salinas Hernández también enfatizó la importancia de prestar atención en especial a los grupos más vulnerables, como niñas, niños y personas adultas mayores, quienes son más propensos a sufrir afectaciones por el calor.

Es importante prestar atención en especial a los grupos más vulnerables, como niñas, niños y personas adultas mayores. ESPECIAL / TLAQUEPAQUE

Por lo anterior, el funcionario explicó que en caso de que no baje la temperatura corporal con las medidas antes mencionadas, es indispensable acudir de inmediato a la unidad médica más cercana para recibir atención oportuna. Finalmente, Salinas Hernández reiteró la importancia de actuar con rapidez ante cualquier síntoma, a fin de evitar complicaciones mayores y proteger la salud de la población durante esta temporada de calor.

En caso de que no baje la temperatura corporal con las medidas antes mencionadas, es indispensable acudir de inmediato a la unidad médica más cercana. ESPECIAL / TLAQUEPAQUE

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