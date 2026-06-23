La Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco acordó citar al nuevo director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Ismael Jáuregui, a una mesa de trabajo para el próximo lunes 29 de junio, en punto de las 09:00 horas.

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La presidenta de la Comisión, la emecista Gabriela Cárdenas, detalló que se llegó al acuerdo tras una petición del diputado Tonatiuh Bravo, con el fin de que el nuevo director explique temas como la situación del plan integral del organismo, la reestructuración financiera y las acciones para evitar la mala calidad del agua.

Revisión del plan integral y situación financiera del SIAPA

“Lo que marca el acuerdo y el decreto va más en el tema del plan integral, la reestructuración financiera, los resultados de la auditoría, qué esfuerzos se han hecho para recuperar la cartera vencida, sobre todo de los grandes deudores (…) es muy importante saber, a su llegada, cuáles han sido los avances y qué hace falta para poder mejorar la calidad del agua que llega a la gente”.

El pasado domingo 21 de junio, este medio publicó que, en los primeros tres meses del año, se acumularon más de mil 500 reportes por mala calidad del agua o mal olor, una cifra que ya se acerca al total registrado en 2025. Además, las quejas por desabasto de agua también se incrementaron durante los primeros cinco meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El aumento en las quejas ocurre a pesar de que el lago de Chapala registra mejores niveles de almacenamiento que en 2025, con alrededor del 64 por ciento de su capacidad al inicio del actual temporal de lluvias.

Aprobación de descuentos para usuarios con adeudos

La comisión también aprobó otorgar descuentos para usuarios con adeudos con el SIAPA. Los beneficios podrán ser de hasta el 100 por ciento en multas, recargos moratorios y gastos de ejecución.

Los descuentos aplicarán únicamente para 2026:

100 por ciento de descuento en multas y recargos para quienes paguen de contado el monto de su deuda antes del 31 de julio.

80 por ciento de descuento a quienes paguen de contado el monto de su deuda en los meses de agosto y septiembre.

75 por ciento de descuento a quienes paguen en parcialidades el monto de su deuda antes del 31 de julio.

65 por ciento de descuento a quienes paguen en parcialidades el monto de su deuda en los meses de agosto y septiembre.

60 por ciento de descuento en multas y recargos a quienes paguen de contado el monto de su deuda en los meses de octubre y noviembre.

50 por ciento de descuento en multas y recargos a quienes paguen de contado el monto de su deuda en el mes de diciembre.

45 por ciento de descuento en multas y recargos a quienes paguen en parcialidades el monto de su deuda en los meses de octubre y noviembre.

35 por ciento de descuento en multas y recargos a quienes paguen en parcialidades el monto de su deuda en el mes de diciembre.

La diputada Gabriela Cárdenas señaló que la medida busca que los deudores se pongan al corriente y se prevé recuperar recursos; en años anteriores, el monto alcanzó un promedio de 322 millones de pesos.

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En contraste, el diputado Tonatiuh Bravo señaló que se trata de “un mejoralito” para la situación del SIAPA, ya que la ciudadanía sigue recibiendo un servicio de mala calidad; incluso, en los últimos días se han registrado múltiples reportes en la ciudad.

"Se están aprobando aspirinas o pequeños cambios cuando el SIAPA lo que requiere es una intervención mayor desde hace rato y ha vuelto la ciudadanía a tener problemas de servicio".

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