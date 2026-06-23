Reconocen a restaurantes de Jalisco en los Wine Spectator Restaurant Awards 2026

Cuatro restaurantes de Jalisco fueron reconocidos en la publicación de los Wine Spectator Restaurant Awards 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la industria restaurantera y vinícola a nivel internacional.

Dos restaurantes ubicados en Guadalajara y dos más en Puerto Vallarta fueron distinguidos dentro de la categoría Award of Excellence, que reconoce cartas de vino cuidadosamente seleccionadas y alineadas con la propuesta gastronómica de cada establecimiento.

En Guadalajara recibieron el reconocimiento La Mantequería y Roothouse, establecimientos que destacan por sus programas enfocados en vinos mexicanos y propuestas culinarias de inspiración mediterránea.

En Puerto Vallarta figuran La Corona y Café des Artistes by Thierry Blouet, este último con una destacada selección de etiquetas provenientes de México, California, Francia, Argentina y Chile.

Los Wine Spectator Restaurant Awards reconocen la excelencia en la gestión de programas de vino, la calidad del servicio y la experiencia integral que ofrecen los restaurantes a sus visitantes.





Los restaurantes jaliscienses reconocidos son La Corona, Café des Artistes by Thierry Blouet, La Mantequería y Roothouse. ESPECIAL

En la edición 2026, más de cuatro mil restaurantes de 87 países y territorios fueron distinguidos por la calidad de sus programas de vino , en un contexto donde los consumidores privilegian cada vez más la calidad sobre la cantidad, buscan etiquetas de mayor valor, exploran regiones emergentes y muestran interés por prácticas de producción sustentables.

De los establecimientos reconocidos en 2026, un total de dos mil 83 obtuvieron el Award of Excellence, mientras que mil 830 fue el Best of Award of Excellence y 99 alcanzaron el máximo reconocimiento, el Grand Award.

La presencia de restaurantes jaliscienses en este listado internacional fortalece el posicionamiento del estado como un referente gastronómico y turístico, al tiempo que refleja el compromiso del sector con la excelencia, la innovación y la promoción de experiencias culinarias de clase mundial.

JM