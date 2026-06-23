Con el objetivo de agilizar los entornos a la circulación vehicular en los entornos del Estadio Guadalajara, la Policía Vial establecerá un dispositivo vial en las avenidas ubicadas en las inmediaciones del mismo, donde se disputará el partido entre la Selección de Colombia y de República del Congo, en el marco del Mundial 2026.

Así, desde temprana hora se ha previsto establecer un operativo de contraflujo con tres carriles hacia el Estadio Guadalajara y uno de regreso.

La Policía Vial explicó que el contraflujo correrá por toda la avenida Guadalupe, desde Nicolás Copérnico y hasta la avenida Las Torres. Así, desde Nicolás Copérnico se tendrán tres carriles hacia el Estadio Guadalajara y uno hacia el sentido contrario.

El contraflujo continuará por Avenida Las Torres, desde Guadalupe y hasta Avenida del Bosque, teniendo, de igual forma, tres carriles hacia el recinto futbolístico y uno de vuelta.

Es importante destacar que, quienes tomen el carril de contraflujo desde Copérnico y hacia avenida Las Torres, no podrán dar vuelta a la derecha en periférico , por lo que, si su deseo es salir en esta avenida, opten por tomar los carriles laterales.

Supervisión y recomendaciones generales

La Policía Vial no especificó los horarios en los cuales culminarán estos movimientos. Sin embargo, señaló que toda medida se aplica acuerdo a las necesidades del flujo vehicular, como parte del plan estratégico de movilidad orientado a eficientar los desplazamientos en la zona. Se insta a la población a seguir y respetar las indicaciones de las y los oficiales.

El dispositivo está acompañado por elementos de la Policía Vial, quienes ya tienen en experiencia en otros operativos de contraflujo de la ciudad, como el ya conocido de López Mateos instalado por las mañanas del Sur al Norte de la ciudad.

Se recomienda a las personas quienes no necesiten transitar por las vías mencionadas a que eviten hacerlo, o de lo contrario, utilizar vías alternas para movilizarse, así como tomar tiempo de antelación a sus traslados.

NG