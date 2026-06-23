Mundial 2026: Hay cupo en Fan Fest para ver partido mundialista de Colombia vs Congo

A pocas horas de celebrarse el tercer encuentro mundialista en el Estadio Guadalajara entre las selecciones de Colombia y República Democrática del Congo, el Gobierno de Jalisco informó algunas actualizaciones.

Por ejemplo, el Fan Fest en el Centro de Guadalajara se encuentra en semáforo verde, contando aún con capacidad para recibir a la afición.

También habrá transmisión de este partido en la fiesta familiar Vibra Jalisco, en el Auditorio Benito Juárez; la explanada de Plaza de las Américas, en el corazón de Zapopan; así como comercios, restaurantes y espacios públicos de nuestra ciudad, que también son parte de esta celebración.

De la misma forma, en la Glorieta Minerva se contará con cuatro pantallas gigantes para la transmisión del partido, por lo que se llama a prever rutas alternas ante posibles cierres viales en las inmediaciones de la rotonda en las próximas horas.

Fluidez en Mi Macro y ajustes en rutas de camiones

La Secretaría de Transporte informa que tanto Mi Macro Calzada como Mi Macro Periférico operan con normalidad y sin incidencias reportadas hasta el momento.

Ambos corredores registran una afluencia baja de personas usuarias durante la jornada, por lo que el servicio se presta de manera regular, con condiciones adecuadas de operación y atención a la demanda.

En la ciudad hay 28 Tótems Inteligentes, ubicados en los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, con los que podrán consultar información turística, orientación y acceso a servicios digitales, además de detalles sobre el Mundial.

Del 23 al 26 de junio, se realizarán ajustes temporales en diversas rutas del transporte público en Guadalajara y Zapopan , debido a la proyección de partidos y el concierto gratuito de Alejandro Fernández de este jueves.

El cierre de vialidades y los desvíos de rutas iniciarán a partir de las 16:00 horas el 23 y 24 de junio, mientras que el 26 de junio será a partir de las 14:00 horas.

Ajustes por concierto

Para el concierto del 25 de junio, los ajustes comenzarán desde las 06:00 horas y permanecerán vigentes hasta la conclusión de las actividades programadas.

Como parte de las medidas operativas, se habilitarán paradas temporales sobre los trayectos alternos que recorrerán las rutas afectadas, con el fin de mantener el servicio y facilitar los desplazamientos de las y los usuarios.

El Gobierno de Jalisco pone a su disposición los canales oficiales, así como la app Jalisco Alerta, una aplicación multiservicio que permite difundir información oficial relacionada con protección civil, condiciones climatológicas, movilidad, transporte, seguridad, salud, turismo, hospedaje y servicios de interés para la población y visitantes.

Recomendaciones de las autoridades

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco emitió las siguientes recomendaciones:

Considera utilizar transporte público y anticipa tus tiempos de traslado.

Acuerda un punto de reunión con tus acompañantes en caso de separación.

Mantente hidratado y utiliza protección solar mientras permanezcas al aire libre.

No subas a árboles, mobiliario urbano, marquesinas o estructuras para observar mejor el evento.

Ante cualquier emergencia, reporta la situación al 911 o solicita apoyo al personal de seguridad más cercano.

NG