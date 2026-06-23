Mundial 2026: Hay cupo en Fan Fest para ver partido mundialista de Colombia vs Congo

A pocas horas de celebrarse el tercer encuentro mundialista en el Estadio Guadalajara entre las selecciones de Colombia y República Democrática del Congo, el Gobierno de Jalisco informó algunas actualizaciones.Por ejemplo, el Fan Fest en el Centro de Guadalajara se encuentra en semáforo verde, contando aún con capacidad para recibir a la afición.También habrá transmisión de este partido en la fiesta familiar Vibra Jalisco, en el Auditorio Benito Juárez; la explanada de Plaza de las Américas, en el corazón de Zapopan; así como comercios, restaurantes y espacios públicos de nuestra ciudad, que también son parte de esta celebración.De la misma forma, en la Glorieta Minerva se contará con cuatro pantallas gigantes para la transmisión del partido, por lo que se llama a prever rutas alternas ante posibles cierres viales en las inmediaciones de la rotonda en las próximas horas.La Secretaría de Transporte informa que tanto Mi Macro Calzada como Mi Macro Periférico operan con normalidad y sin incidencias reportadas hasta el momento.Ambos corredores registran una afluencia baja de personas usuarias durante la jornada, por lo que el servicio se presta de manera regular, con condiciones adecuadas de operación y atención a la demanda.En la ciudad hay 28 Tótems Inteligentes, ubicados en los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, con los que podrán consultar información turística, orientación y acceso a servicios digitales, además de detalles sobre el Mundial.Del 23 al 26 de junio, se realizarán ajustes temporales en diversas rutas del transporte público en Guadalajara y Zapopan, debido a la proyección de partidos y el concierto gratuito de Alejandro Fernández de este jueves.El cierre de vialidades y los desvíos de rutas iniciarán a partir de las 16:00 horas el 23 y 24 de junio, mientras que el 26 de junio será a partir de las 14:00 horas.Para el concierto del 25 de junio, los ajustes comenzarán desde las 06:00 horas y permanecerán vigentes hasta la conclusión de las actividades programadas.La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco emitió las siguientes recomendaciones:NG