Conductores de plataformas alistan manifestación hacia el Aeropuerto de Guadalajara

Esta mañana conductores de plataforma llevarán a cabo una manifestación pacífica desde el Estadio AKRON hasta el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. La marcha está convocada para iniciar a las 11:00 horas y tomará avenida Vallarta, Calzada Lázaro Cárdenas y Carretera a Chapala hacia la terminal aérea.

La Coalición Jalisco Unido hizo la convocatoria para que los trabajadores de plataforma se sumen a la manifestación. Señalan que la movilización se lleva a cabo "por nuestras familias, por trabajo digno, tarifas justas y condiciones seguras para todos. Tarifas justas, trabajo digno y futuro seguro para nuestras familias".

La Comisaría Vial de Jalisco informó que se realizarán cierres viales a la circulación en caso de ser necesario; agentes de la dependencia monitorearán el contingente.

El pasado 9 de abril decenas conductores de empresas como Uber y Didi se manifestaron en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en la colonia Chapalita, en Guadalajara. Exigieron que se les permita operar sin restricciones en el Aeropuerto tapatío y que no se les pongan multas de hasta 50 mil pesos por trabajar en la terminal.

También se movilizaron en contra de la actuación de la Guardia Nacional (GN). La SICT informó que Uber no tiene permiso para brindar servicio dentro de los aeropuertos del país. Por ello, la GN realizará operativos para evitar la operación de los conductores de plataforma que no cuenten con autorización de las autoridades.

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AO

