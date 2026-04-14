Conductores de plataformas digitales iniciaron la mañana de este lunes una manifestación pacífica en la zona del Estadio Akron, desde donde partieron en caravana con destino al Aeropuerto Internacional de Guadalajara; actualmente avanzan por Avenida Vallarta y se prevé continúen por Calzada Lázaro Cárdenas hasta la carretera a Chapala hacia el Aeropuerto.

La convocatoria para dicha manifestación fue realizada por la Coalición Jalisco Unido hacia los trabajadores de estas plataformas para participar y exigir mejores condiciones laborales, tarifas más justas y que se les garantice mayor seguridad para poder llevar a cabo sus actividades laborales. Los organizadores señalaron que el movimiento tiene como objetivo defender la economía, el trabajo y el sustento de los conductores.

Para entender mejor: Conductores de plataformas alistan manifestación hacia el Aeropuerto de Guadalajara

¿Por qué se manifiestan los conductores de plataforma en Guadalajara?

El 9 de abril, trabajadores de las plataformas Uber y Didi se manifestaron en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), las cuales están ubicadas en la colonia Chapalita, en Guadalajara. Donde solicitaron poder trabajar sin restricciones en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y rechazaron las sanciones económicas que se les han estado imponiendo, alcanzando hasta 50 mil pesos por prestar sus servicios en la terminal.

Asimismo, explicaron que son conscientes que las tarifas impuestas a los usuarios son elevadas, pero el problema es que los ingresos que ellos reciben por cada viaje realizado son cantidades bajas en comparación con la tarifa total.

Lee también: Avanza patio para taxis de plataformas en el Aeropuerto Guadalajara

De acuerdo con reportes de autoridades, los vehículos comenzaron a desplazarse hace unos minutos y actualmente circulan sobre Avenida Vallarta, a la altura de la calle Independencia, en la zona de Santa María del Pueblito, en sentido de poniente a oriente.

Elementos de la Policía Vial de Jalisco mantienen presencia a lo largo del trayecto con el objetivo de seguir agilizando la circulación y dar seguimiento a la caravana, que avanza de manera continua hasta el momento.

No se han reportado incidentes mayores, aunque la movilización ya genera afectaciones viales, por lo que las autoridades recomiendan tomar rutas alternas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA