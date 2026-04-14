Este jueves se lleva acabo la séptima Reunión de Seguridad Regional en el estado de Aguascalientes, impulsada con el objetivo de mantener la seguridad en el occidente del país.

A ella asistieron autoridades de Jalisco en la materia, así como el gobernador estatal, Pablo Lemus Navarro, quienes se encargarán de presentar a sus homólogos y homólogas los avances que se han implementado en la entidad , destacando las estrategias de coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de herramientas tecnológicas para la prevención y combate de la comisión de diversos delitos.

ESPECIAL / Gobierno de Jalisco

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Lemus resalta los resultados en seguridad en Jalisco

Entre los resultados de las diversas estrategias implementadas para garantizar la seguridad de la población, el Gobierno de Jalisco recordó que la Coordinación General Estratégica de Seguridad informó este lunes que, en marzo de 2026, Jalisco registró una reducción de 50 % en la comisión de homicidios dolosos de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

"Entre las estrategias que arrojan estos resultados, destacan la coordinación entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno, labores de inteligencia, patrullaje activo y sentencias ejemplares", señaló la autoridad estatal.

Según la estadística, en marzo se presentaron 64 casos , mientras que en noviembre de 2024, el último mes de la pasada administración, se registraron 128 homicidios dolosos en la entidad , añadió.

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Las personalidades presentes en la Reunión de Seguridad Regional

En la mesa de trabajo, por parte del Gobierno de Jalisco, participan Roberto Alarcón Estrada, Coordinador General Estratégico de Seguridad; Salvador González de los Santos, Fiscal del Estado; Juan Carlos Contreras Vargas, Director del C5 Escudo Jalisco; y Juan Pablo Hernández, Secretario de Seguridad Pública, quienes forman parte del equipo responsable de la implementación de las políticas de seguridad en la entidad.

El encuentro reúne además a autoridades estatales de la región occidente, entre ellas David Monreal Ávila, Gobernador de Zacatecas; María Teresa Jiménez Esquivel, Gobernadora de Aguascalientes; Indira Vizcaíno Silva, Gobernadora de Colima; Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora de Guanajuato; y Miguel Ángel Navarro Quintero, Gobernador de Nayarit; además de representantes de instituciones federales y militares.

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FF