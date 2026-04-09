Choferes de taxis de plataforma protestan frente a las oficinas de la SICT

Esta tarde, decenas de choferes de plataformas, como Uber, se manifiestan afuera de las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en la Colonia Chapalita, en el centro de Jalisco.

De acuerdo con los conductores, la manifestación es contra la actuación de la Guardia Nacional (GN) en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde no los dejan operar libremente.

"Trabajar no es un delito, perseguirnos sí", dice el letrero en el cristal de un automóvil. "Aeropuerto libre", "Queremos trabajar", dicen otros.

Protestas podrían extenderse hasta Casa Jalisco

Aunque aún no está confirmado, se dice que los automovilistas podrían extender su protesta hasta las instalaciones de Casa Jalisco en Manuel Acuña .

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La SICT informó hace unos días que la plataforma Uber no tiene permiso para brindar servicio dentro de los aeropuertos del país, contrario a lo que la empresa había señalado ayer .

Ante esta situación, se reiteró que la GN pondrá en marcha operativos con el objetivo de evitar la prestación de servicios de transporte terrestre que no cuenten con la autorización correspondiente.

Ante esta situación, la dependencia federal señaló que el 15 de julio de 2025 la empresa presentó un juicio de amparo ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en contra de los operativos efectuados por la Guardia Nacional y también contra diversas disposiciones establecidas en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Un juez otorgó a la empresa una suspensión definitiva únicamente para evitar que las autoridades lleven a cabo detenciones de vehículos que operan mediante aplicaciones. La dependencia aclaró que esta resolución NO significa que las plataformas puedan dejar de cumplir con las normas que regulan el servicio de autotransporte.

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FF