Este martes, se dieron a conocer los resultados de la consulta ciudadana para destinar los recursos del presupuesto participativo del Estado de Jalisco en busca de mejorar las condiciones de las y los jaliscienses, especialmente de las y los estudiantes de Jalisco.

Esto porque, de acuerdo con Cynthia Cantero Pacheco, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, el mayor monto de los recursos se destinará a la intervención de planteles escolares de todas las regiones de Jalisco, que fueron elegidas a partir de los votos recabados en la consulta, impulsada a inicios de este 2026.

Presupuesto para la mejora de escuelas

Cantero Pacheco explicó que la consulta para el ejercicio del Presupuesto Participativo Estatal se desarrolló del 04 de febrero al pasado 27 de marzo, recibiendo un total de 920 mil 013 participaciones, considerando sus resultados como una "participación histórica", pues incluso recabó más votos que la consulta impulsada el año pasado para la construcción del Plan de Gobernanza del Estado, que recibió 675 mil 484 participaciones ciudadanas.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

"Esto re nos refleja no solamente el interés que tienen las personas en participar cuando se colocan mecanismos de fácil acceso, que no tengan barreras burocráticas, sino que también nos refleja el compromiso creciente de la de la población de por involucrarse en la toma de decisiones públicas, confirmando que no fue solamente un ejercicio de participación ciudadana donde las personas eh votaran solamente por votar, sino que votaron por un sentido que a ellos les va a generar un beneficio", dijo.

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La secretaria explicó que, en esta primera etapa del proceso para el ejercicio del Presupuesto Participativo, se sometieron a votación 122 planteles escolares distribuidos en todo el Estado. Cada región contó con entre 7 y 14 proyectos sujetos a votación, y como resultado del ejercicio, se intervendrán los cinco planteles más votados por cada una de las 12 regiones de Jalisco " para alcanzar un total de 60 escuelas beneficiadas con una intervención, para lo cual se destinarán mil 400 millones de pesos. "De esta manera se verán beneficiados directamente 16 mil 646 alumnos que forman parte de estos 60 planteles escolares", señaló Cantero Pacheco.

Presupuesto para Nidos de lluvia

Además, dijo, por primera vez las y los jaliscienses de los 125 municipios participaron en la decisión sobre el espacio público donde quieren que se instalen sistemas alternativos de abastecimiento de agua (de los conocidos como Nidos de lluvia). Las opciones para para este este rubro de la consulta incluyeron mercados, planteles escolares, unidades deportivas y centros de salud, con una inversión aproximada también de 30 millones de pesos.

En este sentido, explicó la secretaria, se colocará un sistema en cada municipio, y de los 125 municipios, el 51% se instalarán en planteles escolares, el 27.20% en un centro de salud, el 20.80% en unidades deportiva y solamente en un municipio se tomó la decisión de que el sistema alternativo de abastecimiento de agua se instalará en un mercado público.

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"Con estas dos vertientes se generará un presupuesto de inversión de mil 430 millones de pesos. Y lo que se está consolidando es una apuesta sin precedentes por el bienestar social, la justicia y también por institucionalizar este tipo de mecanismos a nivel estatal con un esfuerzo territorial, y sobre todo con la corresponsabilidad social de los municipios más necesitados", refirió la titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.

Ahora, dijo Cantero Pacheco, se iniciará con las etapas dos y tres del proyecto para el ejercicio del Presupuesto Participativo Estatal. La segunda etapa que se llevará a cabo entre abril y mayo de este año contempla la participación de las niñas, niños y juventudes de los 60 planteles a intervenir, a fin de definir cuál es o cuáles son los aspectos que desean sean intervenidos en sus escuelas.

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La tercera etapa, que se compone de junio a noviembre de este año, consiste en la vigilancia de la ejecución y desarrollo de las obras, a través de los comités de vigilancia social de Obra Pública, a fin de que se garantice el pleno ejercicio de los recursos comprometidos en el presupuesto participativo. También se podrá acceder a los avances en la plataforma costjalisco.org.mx

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AL.