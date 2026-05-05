Martes, 05 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Localizan a niño extraviado que iba a jugar videojuegos en la Colonia Buenos Aires

Los Oficiales de la Secretaría de Seguridad Jalisco pusieron a salvo al pequeño y activaron el protocolo de búsqueda para contactarse con su mamá

Por: Jorge Velazco

En entrevista con el niño, este solo respondió que su mamá estaba trabajando y quería aprovechar para visitar a unos amigos y jugar

En entrevista con el niño, este solo respondió que su mamá estaba trabajando y quería aprovechar para visitar a unos amigos y jugar "FC 26". CORTESÍA

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Jalisco, adscritos a Código Violeta, la Unidad Especializada de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, localizaron, resguardaron y entregaron a su madre a un menor de edad extraviado que abordó un camión de transporte público presuntamente para ir a jugar videojuegos con sus amigos.

En un comunicado la dependencia informó que durante su recorrido de vigilancia por Avenida 8 de Julio y Ramón Alcorta, en la Colonia La Mezquitera, uniformados fueron abordados por un chofer de la Ruta 52, quien contó que, en la Colonia Buenos Aires, un niño había abordado el camión.

Te recomendamos: Lluvias y calor extremo en Jalisco: El pronóstico del IAM para mayo que debes conocer

El conductor detalló que, luego de unas cuadras, se percató que el menor venía solo y, al entrevistarse con él, este solo respondió que su mamá estaba trabajando y quería aprovechar para visitar a unos amigos y jugar "FC 26".

Contactan a la mamá del niño extraviado

De inmediato, los oficiales pusieron a salvo al afectado y activaron el protocolo de búsqueda, por lo que, luego de un monitoreo multiplataforma y conversaciones con comerciantes y vecinos de la zona, obtuvieron el contacto de la mamá.

En una llamada telefónica, le explicaron a la mujer que en su ausencia el niño de 10 años había salido de casa, pero ya había sido puesto a salvo.

Ante esto, se dio parte al Ministerio Público de Ciudad Niñez, quien instruyó que, luego de corroborar que se encontraba en buen estado de salud, el menor fuera entregado a su mamá para volver a casa a salvo.

CORTESÍA. 
CORTESÍA. 

Lee también: Zoológico Guadalajara tendrá entradas a 1 peso; conoce las fechas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones