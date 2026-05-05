Localizan a niño extraviado que iba a jugar videojuegos en la Colonia Buenos Aires

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Jalisco, adscritos a Código Violeta, la Unidad Especializada de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, localizaron, resguardaron y entregaron a su madre a un menor de edad extraviado que abordó un camión de transporte público presuntamente para ir a jugar videojuegos con sus amigos.En un comunicado la dependencia informó que durante su recorrido de vigilancia por Avenida 8 de Julio y Ramón Alcorta, en la Colonia La Mezquitera, uniformados fueron abordados por un chofer de la Ruta 52, quien contó que, en la Colonia Buenos Aires, un niño había abordado el camión.El conductor detalló que, luego de unas cuadras, se percató que el menor venía solo y, al entrevistarse con él, este solo respondió que su mamá estaba trabajando y quería aprovechar para visitar a unos amigos y jugar "FC 26".De inmediato, los oficiales pusieron a salvo al afectado y activaron el protocolo de búsqueda, por lo que, luego de un monitoreo multiplataforma y conversaciones con comerciantes y vecinos de la zona, obtuvieron el contacto de la mamá.En una llamada telefónica, le explicaron a la mujer que en su ausencia el niño de 10 años había salido de casa, pero ya había sido puesto a salvo.Ante esto, se dio parte al Ministerio Público de Ciudad Niñez, quien instruyó que, luego de corroborar que se encontraba en buen estado de salud, el menor fuera entregado a su mamá para volver a casa a salvo.