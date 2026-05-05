El programa Mi Primera Renta busca facilitar el acceso a una vivienda formal para jóvenes en Jalisco mediante un apoyo económico que cubre parte del costo del alquiler.

La iniciativa está dirigida a personas de entre 20 y 24 años que se encuentran en proceso de independizarse o que ya rentan una vivienda.

El esquema contempla un subsidio mensual de 2 mil 500 pesos durante seis meses, con posibilidad de extenderse hasta dos meses adicionales, sujeto a disponibilidad presupuestal, este apoyo se entrega de forma directa para ayudar a cubrir parte de la renta, al tiempo que promueve el acceso a contratos formales de arrendamiento y condiciones de vivienda adecuadas.

Requisitos y cómo registrase al programa Mi Primera Renta

Para ser candidato, es necesario residir en alguno de los municipios participantes: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Puerto Vallarta o El Salto. Además, los aspirantes deben contar con ingresos que les permitan cubrir una parte del alquiler.

El proceso de registro se realiza en línea a través de la plataforma oficial del programa en panel-miprimerarenta.jalisco.gob.mx/public/registro

Los interesados deben crear una cuenta, cargar la documentación requerida y completar la solicitud, los requisitos son los siguientes:

Tener entre 20 y 24 años. Contrato registrado ante el Instituto de Justicia Alternativa (IJA) o comprobante fiscal por el monto total del pago de renta. Cuenta bancaria a nombre del solicitante activa para servicios electronicos. Presentar comprobante de ingresos. CURP e identificación oficial.

En caso de cumplir con los requisitos, recibirán una notificación por correo electrónico para continuar con el trámite.

Como te mencionamos uno de los requisitos indispensables es contar con un contrato de arrendamiento vigente dentro de los municipios señalados, este documento debe estar registrado ante el Instituto de Justicia Alternativa o, en su defecto, presentar un comprobante fiscal que respalde el pago total de la renta.

Una vez validada la documentación, los solicitantes aprobados deberán acudir a las oficinas del Instituto Jalisciense de la Vivienda para formalizar su inscripción mediante la firma de documentos físicos.

Con este programa, las autoridades buscan impulsar la independencia habitacional de las juventudes, mejorar sus condiciones de vida y abrir mayores oportunidades para su desarrollo personal y profesional.

ESPECIAL.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA