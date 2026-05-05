El Partido Acción Nacional (PAN) en Jalisco anunció que presentará una iniciativa de ley llamada "Ley anti-Morenarcos" que perseguirá impedir que personas con presuntos vínculos con el crimen organizado accedan a cargos públicos, lo cual se lograría a partir de controles desde el registro de candidaturas.La propuesta del PAN en Jalisco surge tras la más reciente acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos que presuntamente cuentan con nexos con el Cártel de Sinaloa.Entre los acusados por EU se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aspecto que tomó el PAN en Jalisco para urgir a una medida que impida la participación en la política mexicana a ciudadanos con presuntos nexos con el crimen organizado."México no puede seguir permitiendo que perfiles bajo sospecha lleguen al poder. Si no cerramos la puerta desde las candidaturas, estamos normalizando el riesgo criminal en el gobierno”, señaló el presidente estatal del PAN, Juan Pablo Colín.Además, el partido cuestionó la narrativa del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que ha señalado la existencia de una supuesta campaña internacional en su contra."¿La violencia, los muertos y la inseguridad también son parte de una campaña? Lo que vive México es real, y exige respuestas reales", subrayó ColínLa iniciativa, que será presentada por el Grupo Parlamentario del PAN Jalisco, contempla establecer como obligatorios una serie de filtros y mecanismos de control para todas las candidaturas:El PAN Jalisco destacó que este tipo de medidas ya forman parte de sus procesos internos y planteó que deben convertirse en una obligación legal para todos los partidos. El PAN Jalisco hizo un llamado directo a Morena para que asuma su responsabilidad frente a los señalamientos de vínculos entre actores políticos y el crimen organizado, y deje de evadir el problema. Asimismo, señaló que, ante los señalamientos existentes, corresponde al partido guinda rendir cuentas y explicar a la ciudadanía los criterios con los que postula a sus candidatos."Hoy la pregunta es clara: ¿cuántos perfiles con posibles vínculos criminales veremos en la boleta si no hacemos nada?", cuestionó Colín Aguilar. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF