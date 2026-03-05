El sarampión cobró la segunda muerte del año en Jalisco, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Salud federal en su Informe Diario del Brote de Sarampión en México. Con este fallecimiento, suman cuatro en el Estado desde que comenzó el brote en 2025.

La dependencia federal informa que, en lo que va del año, en todo el país se han registrado seis muertes por sarampión, de las cuales dos se han detectado en Jalisco, siendo la entidad con más fallecimientos en lo que va de 2026.

Los primeros dos decesos por dicha enfermedad se registraron en 2025 y en este año se confirman dos más, de acuerdo con las autoridades, aunque no se especificó si en todos los casos de decesos las personas carecían del esquema de vacunación completo contra el sarampión.

Jalisco acumula tres mil 377 casos de sarampión en lo que va del año, ubicándose en primer lugar a nivel nacional en este periodo, con cifras de contagios lejanas a otras entidades como Chiapas, la Ciudad de México o Sinaloa, Estados que también tienen alta incidencia de casos de sarampión.

Pese a la muerte, autoridades de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) han informado que en las últimas semanas se ha observado una disminución en la confirmación de casos, aun cuando las notificaciones de contagios continúan registrándose; esto último es lo que mantiene activo el monitoreo epidemiológico.

MB

