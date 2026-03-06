La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, arrancó una serie de eventos violentos por todo Jalisco y gran parte de México. Luego de la caída del capo mexicano, muchos se cuestionan si los operativos de seguridad continuarán en Guadalajara. Hoy el Gabinete de Seguridad reunido en la ciudad se pronunció.

Operativo en funeral, para proteger a la ciudadanía

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que el dispositivo de seguridad que incluyó elementos de fuerzas federales y estatales, y acompañó la carroza con el cuerpo de "El Mencho" en Zapopan, fue para proteger a la ciudadanía y no para "escoltar" al líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

Durante la conferencia matutina de este viernes 6 de marzo desde Zapopan, Jalisco, al funcionario se le expuso la indignación de las madres buscadoras y colectivos de búsqueda al ver la supuesta protección del cuerpo del criminal en el panteón Recinto de la Paz en dicho municipio.

"Algunas personas decían que lo estaban como escoltando, cuidando, cuando fue una persona que generó violencia, que estaba acusado de cometer distintos delitos, y estas imágenes de que estuvieran las fuerzas federales custodiando generaron esta inconformidad. ¿Qué responden a esta custodia del Gobierno federal a este capo?", se le cuestionó.

"Este operativo fue precisamente para proteger a la ciudadanía. El antecedente que tuvimos días antes de disturbios, bloqueos e incendio de vehículos, este operativo implementado por Guardia Nacional y autoridades estatales de Jalisco junto con todas las demás autoridades fue precisamente para proteger a la ciudadanía, no fue para escoltar a nadie. Fue para evitar cualquier tipo de disturbio en la ciudad y así se logró, no hubo ningún problema y se logró proteger a la ciudadanía", contestó el funcionario.

¿Seguirán los operativos tras caída de “El Mencho”?

Frente a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SSPC descartó que haya un operativo en el panteón para evitar que se visite a Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" .

Respecto a la percepción de inseguridad que se vive en Tapalpa luego de la captura y abatimiento del narcotraficante el domingo 22 de febrero pasado, García Harfuch señaló que los disturbios y bloqueos terminaron en las primeras 48 horas y actualmente todo está normalizado en Jalisco.

"Hay un reforzamiento por parte del gabinete de Seguridad, hay más elementos del Ejército, de Guardia Nacional y va a haber un patrullaje permanente en el Estado, hay un reforzamiento permanente" , dijo el secretario.

Aseguró que tres días después de los bloqueos en distintas zonas de Jalisco, estos terminaron y todo estaba "perfectamente normalizado". Indicó que, a la fecha, no se ha registrado ningún tipo de incidencia delictiva como la que hubo en Puerto Vallarta, Tapalpa y la Zona Metropolitana de Guadalajara .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

