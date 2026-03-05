¿Qué actividades habrá en Bien de Noche Guadalajara este sábado?

El gobierno municipal anunció los detalles de la próxima edición de Bien de Noche Guadalajara, que se llevará a cabo el próximo sábado 7 de marzo y tendrá como temática el Día de la Primavera.Las autoridades pusieron en marcha el festival mensual en noviembre del año pasado, con el objetivo de que la población pueda disfrutar de los espacios públicos mientras se fomenta la convivencia familiar y la unión de la comunidad.Para este fin de semana, se preparó un programa de actividades gratuitas que se llevarán a cabo de manera simultánea en distintos puntos del municipio, como plazas, jardines, templos y corredores públicos.La oferta para que los tapatíos acudan a “Bien de Noche” incluye conciertos –tanto en escenarios al aire libre como en templos–, exhibiciones artísticas, talleres, proyecciones audiovisuales y una rodada patrimonial, con el objetivo de fortalecer y promover la apropiación del espacio público. Entre las sedes participantes se encuentran:Además, los museos operarán en un horario extendido, de 19:00 a 23:00 horas, y el gobierno estará ofreciendo servicios para mascotas como vacunación antirrábica y un taller de adiestramiento básico.En esta edición se tiene contemplada una Rodada Patrimonial con salida a las 19:00 horas desde la Glorieta de La Normal hasta la escultura "El Palomar", con el objetivo de promover el conocimiento del patrimonio arquitectónico, histórico y urbano de Guadalajara.Para los amantes de la astronomía, en los Dos Templos podrán ver planetas, la luna y otros cuerpos celestes.También se contará con la Vía RecreActiva Nocturna, de 19:00 a 23:00 horas, con una ruta desde La Minerva hasta la Calzada Independencia y desde la calle Jesús García a Miguel Blanco, por Paseo Alcalde. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB