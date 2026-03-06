Viernes, 06 de Marzo 2026

Así se encuentran las banderas en playas de Puerto Vallarta este viernes 6 de marzo

Estas son las restricciones activadas para las principales playas de Puerto Vallarta este viernes 6 de marzo de 2026

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Así se encuentran las playas de Puerto Vallarta este martes 3 de marzo de 2026. ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta

Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, guardavidas del municipio informaron el estatus de banderas de las playas del municipio este viernes 6 de marzo.

En esta jornada, ninguna playa del municipio ha recibido la advertencia ni de bandera roja, ni morada, por lo que no hay restricciones para el uso recreativo de la costa de Puerto Vallarta para esta jornada. Sin embargo, ocho playas cuentan con bandera amarilla.

La etiqueta de bandera amarilla advierte al bañista que tome cierta precaución debido a que podría haber riesgos moderados como corrientes fuertes, oleaje elevado o algún tipo de peligro. Las playas con estas advertencias son:

  • Playa de Oro
  • Playa del Holly
  • Playa Flamingos
  • Playa Camarones
  • Playa Burros
  • Playa Los Muertos
  • Playa Conchas Chinas
  • Playa Palmares

Ante esta situación, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta pide a las y los visitantes respetar las indicaciones de los guardavidas y banderas preventivas. De igual forma, recuerdan que cualquier avistamiento de animales silvestres deberá ser reportado a las autoridades a través del número global de emergencia 911.

¿Qué significa cada color de bandera en playas?

  • Bandera verde: Área segura para nadar
  • Bandera amarilla: Nadar con precaución
  • Bandera roja: Prohibido ingresar al mar
  • Bandera morada: Presencia de fauna nociva
  • Bandera negra: Playa cerrada

