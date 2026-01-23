Alcaldes de Jalisco apoyan la Tarjeta Única

Alcaldes de Jalisco respaldan el sistema impulsado por el Gobierno de Jalisco para dispersar todos los apoyos sociales desde la Tarjeta Única.

La Tarjeta Única de Jalisco será la vía para contar con el subsidio al transporte público, que permite un costo de $11 pesos por viaje para la población en general y 5 pesos para estudiantes , y no de $14 como está estipulado para el 1 de abril.

Algunos alcaldes de municipios del interior del estado participaron en la difusión del modelo de la Tarjeta Única Jalisco, entre ellos se encuentran Cocula, Encarnación de Díaz, Jocotepec, Cihuatlán, Jamay, Arandas, Guachinango, Tonaya, Colotlán, Zapotlán del Rey, Ahualulco de Mercado, Tenamaxtlán, Amacueca y Casimiro Castillo, algunos son municipios gobernados por alcaldes de Morena.

En días pasados, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara se sumó al mecanismo para canalizar beneficios, particularmente aquellos dirigidos a la comunidad estudiantil que depende del transporte público para asistir a clases.

El respaldo de estos municipios y de actores clave como la FEU resulta fundamental para impulsar el uso de la Tarjeta Única de Jalisco, ya que permite simplificar la entrega de apoyos sociales y garantizar que los beneficios lleguen de manera directa y eficiente a la población.

YC

