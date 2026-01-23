Las personas beneficiarias del programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte 100% gratuito deben realizar el refrendo obligatorio de su tarjeta para conservar el beneficio durante el primer semestre del año, por lo que las autoridades estatales exhortaron a las y los usuarios a no dejar el proceso para el último momento.

El refrendo es indispensable para mantener los viajes gratuitos, ya que solo quienes completen el procedimiento podrán recibir la recarga correspondiente a este periodo. El proceso incluye la actualización de datos, el preregistro, la programación de una cita y la asistencia presencial a los módulos habilitados.

¿Cuándo es el último día para hacer el refrendo de la tarjeta Yo Jalisco?

El último día para realizar el refrendo del programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte es el 28 de febrero. Esta fecha marca el cierre del proceso obligatorio para conservar el apoyo, que forma parte de las estrategias de movilidad social impulsadas por el Gobierno de Jalisco.

De acuerdo con la información oficial, el trámite consta de tres pasos principales: actualizar los datos personales, realizar el preregistro y agendar una cita para la Tarjeta Única.

Posteriormente deberán acudir de manera presencial al módulo correspondiente con la documentación requerida. Solo quienes completen correctamente estos pasos podrán continuar con el beneficio del transporte gratuito.

Las autoridades recordaron que el programa está dirigido a sectores prioritarios de la población, como estudiantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad. El objetivo es garantizar el acceso al transporte público como un derecho social y reducir el gasto familiar en movilidad.

El refrendo es un requisito anual que permite validar la información de las personas beneficiarias, evitar duplicidades y asegurar que el apoyo llegue a quienes cumplen con los criterios establecidos. En esta ocasión, el proceso también contempla la migración o actualización de los beneficios a la Tarjeta Única , que concentra distintos apoyos y servicios estatales.

Las autoridades advirtieron que no realizar el refrendo dentro del plazo establecido puede derivar en la suspensión temporal del beneficio, por lo que reiteraron el llamado a completar el trámite con anticipación.

Nuevos beneficiarios se suman al programa

Además del refrendo, se informó que se aprobó el ingreso de nuevas personas al programa, quienes previamente habían realizado su solicitud y se encontraban en lista de espera, con ello, se amplió la cobertura del apoyo, principalmente para quienes dependen del transporte público para acudir a centros educativos, laborales o de atención médica.

Las autoridades recomendaron consultar el listado oficial de beneficiarios, que incluye tanto a quienes ya formaban parte del programa como a las personas recientemente aprobadas. Asimismo, señalaron que para completar el trámite es necesario acudir personalmente a los módulos habilitados con la documentación solicitada, la cual puede variar según el perfil del usuario, y agendar previamente la cita para agilizar la atención.

YC