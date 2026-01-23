Cruces Verdes Guadalajara inician vacunación contra sarampión; fechas y horarios

Las unidades de Cruces Verdes de Guadalajara iniciaron una jornada de vacunación gratuita contra el sarampión como parte de las acciones preventivas ante el incremento de casos registrados en Jalisco. La estrategia busca ampliar la cobertura del biológico y facilitar el acceso a la población que no cuenta con esquema completo de vacunación o desconoce su situación inmunológica.

La medida forma parte de un operativo coordinado entre autoridades municipales y estatales de salud, enfocado en reducir el riesgo de transmisión comunitaria de una enfermedad altamente contagiosa. El sarampión puede provocar complicaciones graves, especialmente en niñas, niños y personas jóvenes no vacunadas, por lo que se hizo un llamado a acudir de manera oportuna a los módulos habilitados.

Cruces Verdes Guadalajara inician vacunación contra sarampión

Desde el lunes 26 de enero de 2026, todas las unidades de Cruces Verdes del municipio de Guadalajara comenzaron con la aplicación de la vacuna contra el sarampión, campaña dirigida principalmente a personas menores de 49 años que no cuenten con un esquema completo o no tengan comprobante de vacunación, aunque cualquier persona interesada puede solicitar información en los módulos.

Las autoridades sanitarias informaron que el objetivo de esta etapa es incrementar la inmunidad colectiva y contener posibles brotes en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde se ha detectado un aumento de casos asociados, en su mayoría, a esquemas incompletos o ausencia de vacunación previa.

Fechas y horarios de atención

La vacunación en las unidades de Cruces Verdes de Guadalajara se realiza de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, sin costo para la población. Las personas interesadas pueden acudir directamente durante ese horario, preferentemente con su cartilla de vacunación, en caso de contar con ella, para facilitar el registro.

Además, se habilitó un módulo con horario ampliado en la Unidad Médica Básica Tetlán, donde la atención se brinda de lunes a viernes y también sábados y domingos, de 8:00 a 20:00 horas, con el propósito de atender a quienes no pueden acudir entre semana.

Sedes habilitadas en Guadalajara

Las unidades de Cruces Verdes que participan en esta jornada de vacunación son:

Cruz Verde Dr. Mario Rivas Souza, ubicada en Periférico Manuel Gómez Morín.

Cruz Verde Dr. Ernesto Arias González, en la zona de Analco y Los Ángeles.

Cruz Verde Dr. Leonardo Oliva Alzaga, sobre Avenida Cruz del Sur.

Cruz Verde Dr. Jesús Delgadillo Araujo, en la colonia Santa Teresita.

Cruz Verde Dr. Francisco Ruiz Sánchez, en la zona Centro.

Cruz Verde Dr. Ignacio Allende, al oriente de la ciudad.

En estos puntos se brinda atención médica básica y orientación adicional sobre la importancia de completar el esquema de vacunación.

Las autoridades de salud reiteraron que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, que se transmite por vía aérea y puede causar complicaciones como neumonía, encefalitis e incluso la muerte en casos graves. La vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir contagios y proteger a la comunidad.

Por ello, se exhortó a madres, padres de familia y personas jóvenes a verificar su esquema de vacunación y acudir a los módulos disponibles, especialmente si no se cuenta con registro de dosis previas.

YC