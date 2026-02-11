¿Cómo se llaman los 125 municipios de Jalisco?

Ya conocemos cuáles son los municipios más poblados de Jalisco, en cuáles de ellos hay menos habitantes; cuál es el municipio más grande y cuál el más pequeño. Ahora toca saber cómo se compone la Entidad y esto es lo que debes saber.Hasta el año 2020, Jalisco estaba integrado en 125 municipios, los cuales a su vez están distribuidos en 12 regiones administrativas.Desde el año de 1998 se institucionalizó esta división para promover el progreso del Estado, y cada una de estas partes tiene a un municipio sede, dice la página oficial del Gobierno estatal, el cual funge como "capital" de la región.Siguiendo con la división por regiones, estos son los nombres de los municipios que las integran. En esta destacan las zonas montañosas, así como hermosos bosques de encino, pino y huizache. Hogar de comunidades indígenas de Jalisco.Es la zona que conecta con el centro industrial de México. Es una región conocida por la ganadería, pero también por el turismo religioso.Esta zona es muy reconocida por su industria mueblera.Esta región tiene a dos motores turísticos de Jalisco, los cuales son los bosques de Mazamitla y el lago de Chapala.En esta región destacan los paisajes, ya que esta se encuentra el Parque Nacional Nevado de Colima.Otra región montañosa, su motor económico son la agricultura y la ganadería.Además de la agricultura y la ganadería, esta zona experimenta el crecimiento de la hotelería y la pesca sustentable. Es motor turístico a nivel nacional y también cuenta con la "Ruta de la Fe" en Talpa de Allende.El producto estrella de esta región es el tequila, además del turismo.En esta región se encuentra la sierra de Tapalpa, pero sobre todo, la cuna de la Pitaya.Aquí se encuentra la capital del estado, Guadalajara, y en esta región predominan la industria, la tecnología, el turismo y el turismo religioso. OF