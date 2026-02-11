¿Cómo se llaman los 125 municipios de Jalisco?

Ya conocemos cuáles son los municipios más poblados de Jalisco, en cuáles de ellos hay menos habitantes; cuál es el municipio más grande y cuál el más pequeño. Ahora toca saber cómo se compone la Entidad y esto es lo que debes saber.

Hasta el año 2020, Jalisco estaba integrado en 125 municipios, los cuales a su vez están distribuidos en 12 regiones administrativas .

Desde el año de 1998 se institucionalizó esta división para promover el progreso del Estado , y cada una de estas partes tiene a un municipio sede, dice la página oficial del Gobierno estatal, el cual funge como "capital" de la región.

¿Cuáles son los nombres de los municipios de Jalisco?

Siguiendo con la división por regiones, estos son los nombres de los municipios que las integran.

Región Norte

Bolaños

Chimaltitán

Colotlán

Huejúcar

Huejuquilla el Alto

Mezquitic

San Martín de Bolaños

Santa María de los Ángeles

Totatiche

Villa Guerrero

Villa Guerrero, vista del pueblo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En esta destacan las zonas montañosas, así como hermosos bosques de encino, pino y huizache. Hogar de comunidades indígenas de Jalisco.

Región Altos Norte

Encarnación de Díaz

Lagos de Moreno

Ojuelos de Jalisco

San Diego de Alejandría

San Juan de los Lagos

Teocaltiche

Unión de San Antonio

Villa Hidalgo

San Juan de Los Lagos. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Es la zona que conecta con el centro industrial de México.

Región Altos Sur

Acatic

Arandas

Cañadas de Obregón

Jalostotitlán

Jesús María

Mexticacán

San Ignacio Cerro Gordo

San Julián

San Miguel el Alto

Tepatitlán de Morelos

Valle de Guadalupe

Yahualica de González Gallo

Yahualica de González Gallo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Es una región conocida por la ganadería, pero también por el turismo religioso.

Región Ciénega

Atotonilco el Alto

Ayotlán

Degollado

Jamay

La Barca

Ocotlán

Poncitlán

Tototlán

Zapotlán del Rey

Ocotlán. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta zona es muy reconocida por su industria mueblera.

Región Sureste

Chapala

Concepción de Buenos Aires

Jocotepec

La Manzanilla de la Paz

Mazamitla

Quitupan

Santa María del Oro

Tizapán el Alto

Tuxcueca

Valle de Juárez

Chapala, Jalisco. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta región tiene a dos motores turísticos de Jalisco, los cuales son los bosques de Mazamitla y el lago de Chapala.

Región Sur

Gómez Farías

Jilotlán de los Dolores

Pihuamo

San Gabriel

Tamazula de Gordiano

Tecalitlán

Tolimán

Tonila

Tuxpan

Zapotiltic

Zapotitlán de Vadillo

Zapotlán el Grande

Nevado de Colima, en Zapotlán el Grande. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En esta región destacan los paisajes, ya que esta se encuentra el Parque Nacional Nevado de Colima.

Región Sierra de Amula

Atengo

Autlán de Navarro

Ayutla

Chiquilistlán

Cuautla

Ejutla

El Grullo

El Limón

Juchitlán

Tecolotlán

Tenamaxtlán

Tonaya

Carretera en Autlán de Navarro a Villa Purificación. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Otra región montañosa, su motor económico son la agricultura y la ganadería.

Región Costa Sur

Casimiro Castillo

Cihuatlán

Cuautitlán de García Barragán

La Huerta

Tomatlán

Villa Purificación

Cihuatlán. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Además de la agricultura y la ganadería, esta zona experimenta el crecimiento de la hotelería y la pesca sustentable.

Región Sierra-Occidental

Atenguillo

Cabo Corrientes

Guachinango

Mascota

Mixtlán

Puerto Vallarta

San Sebastián del Oeste

Talpa de Allende

Puerto Vallarta. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Es motor turístico a nivel nacional y también cuenta con la "Ruta de la Fe" en Talpa de Allende.

Región Valles

Ahualulco de Mercado

Amatitán

Ameca

El Arenal

Etzatlán

Hostotipaquillo

Magdalena

San Juanito de Escobedo

San Marcos

Tala

Tequila

Teuchitlán

Ameca. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El producto estrella de esta región es el tequila, además del turismo.

Región Lagunas

Acatlán de Juárez

Amacueca

Atemajac de Brizuela

Atoyac

Cocula

San Martín Hidalgo

Sayula

Tapalpa

Techaluta de Montenegro

Teocuitatlán de Corona

Villa Corona

Zacoalco de Torres

EL INFORMADOR / ARCHIVO

En esta región se encuentra la sierra de Tapalpa, pero sobre todo, la cuna de la Pitaya.

Región Centro

Cuquío

El Salto

Guadalajara

Ixtlahuacán de los Membrillos

Ixtlahuacán del Río

Juanacatlán

San Cristóbal de la Barranca

San Pedro Tlaquepaque

Tlajomulco de Zúñiga

Tonalá

Zapopan

Zapotlanejo

Guadalajara. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Aquí se encuentra la capital del estado, Guadalajara, y en esta región predominan la industria, la tecnología, el turismo y el turismo religioso.

