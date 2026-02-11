Miércoles, 11 de Febrero 2026

¿Cómo se llaman los 125 municipios de Jalisco?

Hasta el año 2020, Jalisco estaba integrado por 12 regiones administrativas y así se distribuyen

Por: Oralia López

Uno de los municipios de Jalisco es Talpa de Allende. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Ya conocemos cuáles son los municipios más poblados de Jalisco, en cuáles de ellos hay menos habitantes; cuál es el municipio más grande y cuál el más pequeño. Ahora toca saber cómo se compone la Entidad y esto es lo que debes saber.

Hasta el año 2020, Jalisco estaba integrado en 125 municipios, los cuales a su vez están distribuidos en 12 regiones administrativas.

Desde el año de 1998 se institucionalizó esta división para promover el progreso del Estado, y cada una de estas partes tiene a un municipio sede, dice la página oficial del Gobierno estatal, el cual funge como "capital" de la región.

¿Cuáles son los nombres de los municipios de Jalisco?

Siguiendo con la división por regiones, estos son los nombres de los municipios que las integran. 

Región Norte

  • Bolaños
  • Chimaltitán
  • Colotlán
  • Huejúcar
  • Huejuquilla el Alto
  • Mezquitic
  • San Martín de Bolaños
  • Santa María de los Ángeles
  • Totatiche
  • Villa Guerrero
Villa Guerrero, vista del pueblo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En esta destacan las zonas montañosas, así como hermosos bosques de encino, pino y huizache. Hogar de comunidades indígenas de Jalisco.

Región Altos Norte

  • Encarnación de Díaz
  • Lagos de Moreno
  • Ojuelos de Jalisco
  • San Diego de Alejandría
  • San Juan de los Lagos
  • Teocaltiche
  • Unión de San Antonio
  • Villa Hidalgo
San Juan de Los Lagos. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Es la zona que conecta con el centro industrial de México. 

Región Altos Sur

  • Acatic
  • Arandas
  • Cañadas de Obregón
  • Jalostotitlán
  • Jesús María
  • Mexticacán
  • San Ignacio Cerro Gordo
  • San Julián
  • San Miguel el Alto
  • Tepatitlán de Morelos
  • Valle de Guadalupe
  • Yahualica de González Gallo
Yahualica de González Gallo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Es una región conocida por la ganadería, pero también por el turismo religioso.

Región Ciénega

  • Atotonilco el Alto
  • Ayotlán
  • Degollado
  • Jamay
  • La Barca
  • Ocotlán
  • Poncitlán
  • Tototlán
  • Zapotlán del Rey
Ocotlán. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta zona es muy reconocida por su industria mueblera.

Región Sureste

  • Chapala
  • Concepción de Buenos Aires
  • Jocotepec
  • La Manzanilla de la Paz
  • Mazamitla
  • Quitupan
  • Santa María del Oro
  • Tizapán el Alto
  • Tuxcueca
  • Valle de Juárez
Chapala, Jalisco. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta región tiene a dos motores turísticos de Jalisco, los cuales son los bosques de Mazamitla y el lago de Chapala.

Región Sur

  • Gómez Farías
  • Jilotlán de los Dolores
  • Pihuamo
  • San Gabriel
  • Tamazula de Gordiano
  • Tecalitlán
  • Tolimán
  • Tonila
  • Tuxpan
  • Zapotiltic
  • Zapotitlán de Vadillo
  • Zapotlán el Grande
Nevado de Colima, en Zapotlán el Grande. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En esta región destacan los paisajes, ya que esta se encuentra el Parque Nacional Nevado de Colima.

Región Sierra de Amula

  • Atengo
  • Autlán de Navarro
  • Ayutla
  • Chiquilistlán
  • Cuautla
  • Ejutla
  • El Grullo
  • El Limón
  • Juchitlán
  • Tecolotlán
  • Tenamaxtlán
  • Tonaya
Carretera en Autlán de Navarro a Villa Purificación. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Otra región montañosa, su motor económico son la agricultura y la ganadería.

Región Costa Sur

  • Casimiro Castillo
  • Cihuatlán
  • Cuautitlán de García Barragán
  • La Huerta
  • Tomatlán
  • Villa Purificación
Cihuatlán. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Además de la agricultura y la ganadería, esta zona experimenta el crecimiento de la hotelería y la pesca sustentable

Región Sierra-Occidental

  • Atenguillo
  • Cabo Corrientes
  • Guachinango
  • Mascota
  • Mixtlán
  • Puerto Vallarta
  • San Sebastián del Oeste
  • Talpa de Allende
Puerto Vallarta. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Es motor turístico a nivel nacional y también cuenta con la "Ruta de la Fe" en Talpa de Allende.

Región Valles

  • Ahualulco de Mercado
  • Amatitán
  • Ameca
  • El Arenal
  • Etzatlán
  • Hostotipaquillo
  • Magdalena
  • San Juanito de Escobedo
  • San Marcos
  • Tala
  • Tequila
  • Teuchitlán
Ameca. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El producto estrella de esta región es el tequila, además del turismo.

Región Lagunas

  • Acatlán de Juárez
  • Amacueca
  • Atemajac de Brizuela
  • Atoyac
  • Cocula
  • San Martín Hidalgo
  • Sayula
  • Tapalpa
  • Techaluta de Montenegro
  • Teocuitatlán de Corona
  • Villa Corona
  • Zacoalco de Torres
EL INFORMADOR / ARCHIVO

En esta región se encuentra la sierra de Tapalpa, pero sobre todo, la cuna de la Pitaya.

Región Centro

  • Cuquío
  • El Salto
  • Guadalajara
  • Ixtlahuacán de los Membrillos
  • Ixtlahuacán del Río
  • Juanacatlán
  • San Cristóbal de la Barranca
  • San Pedro Tlaquepaque
  • Tlajomulco de Zúñiga
  • Tonalá
  • Zapopan
  • Zapotlanejo
Guadalajara. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Aquí se encuentra la capital del estado, Guadalajara, y en esta región predominan la industria, la tecnología, el turismo y el turismo religioso. 

