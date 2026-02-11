Si bien aún no se ha informado la fecha exacta de pago y se está a la espera de que ocurra durante febrero, la Beca Rita Cetina realizará su primera entrega correspondiente a 2026. Hasta el momento, no se ha confirmado el día en que comenzarán los depósitos del programa que está dirigido a estudiantes de educación básica en todo el país, y que mantiene su esquema habitual de pago bimestral, además de contemplar un apoyo extra para las familias que tengan más de un hijo inscrito en secundaria. Ante este panorama, es lógico que aparezcan dudas entre madres y padres de familia sobre quiénes recibirán este dinero adicional, y cuál será la cantidad total que les corresponde en este periodo.

La Beca Rita Cetina, administrada por la Secretaría del Bienestar, tiene como objetivo respaldar la permanencia escolar y disminuir la carga económica de los hogares. El programa otorga un apoyo de mil 900 pesos cada dos meses, recurso que se deposita de manera directa, sin intermediarios, en la tarjeta del Banco del Bienestar asignada al beneficiario.

¿Quiénes recibirán el pago extra en febrero 2026?

La Beca Rita Cetina entrega también un pago de 700 pesos por cada hijo adicional inscrito en una escuela secundaria pública. Este dinero se abona en la misma tarjeta junto con el apoyo bimestral, lo que permite a las familias recibir la cantidad total de forma acumulada.

El pago extra continuará en el próximo bimestre, de acuerdo con las reglas actuales del programa. A menos que el Gobierno Federal anuncie cambios, las familias con dos o más hijos en secundaria recibirán este depósito complementario también en febrero de este año.

Monto total que recibirán las familias beneficiadas

El pago se calcula según el número de hijos en secundaria pública:

Familia con 1 hijo: recibe $1,900

Familia con 2 hijos: recibe $2,600

Familia con 3 hijos: recibe $3,300

Familia con 4 hijos: recibe $4,000

El pago extra de la Beca Rita Cetina es un incentivo directo destinado a las familias que sustentan la educación de múltiples hijos en secundaria. Su propósito es colaborar con los gastos como el pago del transporte, la compra de materiales escolares y sobre todo, de uniformes.

Para mayor información respecto al pago, se debe esperar a que fuentes oficiales la den a conocer a través de sus canales y redes sociales.

