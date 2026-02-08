A poco más de una semana de haber iniciado febrero de 2026, padres o tutores están más que interesados por conocer el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez, dos de los principales apoyos educativos del Gobierno de México para los estudiantes de nivel básico y medio superior en el país. Sin embargo, hasta este 8 de febrero, las autoridades no han publicado de manera oficial las fechas de depósito correspondientes al bimestre enero-febrero, por lo que la información disponible sigue siendo de carácter tentativo.

De acuerdo con lo informado en periodos anteriores, los anuncios formales sobre los pagos suelen difundirse a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, así como de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Bienestar, únicas instancias facultadas para confirmar fechas, montos y calendarios de dispersión.

¿Existe un calendario tentativo de pagos para febrero de 2026?

Aunque en redes sociales circulan supuestos calendarios, estos no han sido validados por las autoridades. Lo que sí se sabe es que, al igual que en bimestres anteriores, los pagos podrían organizarse con base en la letra inicial del primer apellido del beneficiario. No obstante, las fechas exactas siguen sin anunciarse.

Algunos de los calendarios no oficiales tomaron como referencia que el primer día hábil de febrero fue el martes 3, ya que el día 1 cayó en domingo y el 2 fue feriado por la conmemoración de la Promulgación de la Constitución Política. Aun así, experiencias previas indican que los depósitos pueden iniciar varios días después del arranque del mes, por lo que se recomienda esperar la comunicación oficial. El primer pago para los beneficiarios con la letra A (y quizá B) podría ser mañana lunes 9, pero lo mejor es esperar al anuncio de la autoridad.

¿Cuántos pagos habrá en 2026?

Según la información disponible en los canales oficiales del programa, las becas se entregan durante 10 de los 12 meses del año. Julio y agosto quedan excluidos por el periodo vacacional, mientras que febrero sí está contemplado dentro del esquema de pagos, junto con enero.

Cabe mencionar que los depósitos no son mensuales, sino bimestrales. Esto significa que a lo largo de 2026 se realizarán cinco pagos, cada uno correspondiente a dos meses acumulados. Una vez que el depósito se refleja en la tarjeta del Banco del Bienestar, los beneficiarios pueden retirar su dinero en cajeros automáticos o sucursales autorizadas.

Se recomienda a las familias mantenerse atentas únicamente a los avisos oficiales, ya que cualquier actualización sobre el calendario de pagos de febrero de 2026 será anunciada por los canales institucionales correspondientes.

