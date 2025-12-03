¿Cómo quedará el salario mínimo en Jalisco con el aumento en 2026?

El aumento al salario mínimo en el 2026, una de las decisiones de política económica más esperada por los trabajadores en el país, fue anunciado oficialmente por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la mañana de este miércoles 3 de diciembre. En este escenario, aquí te compartimos cómo quedará el ajuste en Jalisco.

¿De cuánto será el aumento del salario mínimo en Jalisco?

El salario mínimo en México se divide territorialmente en dos áreas geográficas: la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) y el resto del país, conocida como Zona de Salario Mínimo General (ZSMG).

Actualmente, el salario mínimo en la mayor parte del país, incluido Jalisco, es de 278.80 pesos por jornada, lo que equivale a un ingreso mensual de 8 mil 480.17 pesos.

El titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños, detalló que el incremento de este monto será del 12% en la ZSMG, de este modo, en Jalisco el salario mínimo será de 315.04 pesos por jornada, lo que se traduce en una percepción mensual de 9 mil 582.47 pesos.

Para la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), el monto subirá de 419.88 a 440.87 pesos —un ajuste de 5%—, lo que equivale a 13 mil 409.80 por mes.

De acuerdo con la Presidenta, el alza contó con el apoyo del gobierno, los sindicatos y los empresarios:

"Dos grandes acuerdos que tomamos por consenso, por unanimidad: uno, el aumento al salario mínimo para el próximo año y dos, la reducción a la semana de 40 horas de manera gradual… es una muy buena noticia para todas y todos los mexicanos. Un acuerdo por consenso y de verdad muchas gracias por este gran esfuerzo que han hecho", expresó la Mandataria durante su conferencia la Mañanera del Pueblo.

Marath Bolaños detalló que la subida salarial beneficiará a 8.5 millones de trabajadores en el país, además, se estima que con el nuevo monto, una familia podrá adquirir aproximadamente 7.1 kilos de frijol, 6.5 kilos de huevo y 14.8 kilos de tortilla.

"Con este incremento calculamos que, al inicio del próximo año, el salario mínimo podrá haber recuperado 154.2% de su poder adquisitivo durante los gobiernos de la transformación. Es el nivel más alto desde 1980", subrayó el funcionario.

El ajuste es ligeramente mayor al anunciado para este 2025, sin embargo, sigue por debajo de los incrementos anuales que se aprobaron durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que rondaron entre 15 y 22 por ciento.

