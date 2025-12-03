Este miércoles 3 de diciembre, elementos del área de Guardavidas de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta rescataron a dos personas extranjeras sobre la costa de la Bahía de Banderas, a la altura del área natural conocida como Los Arcos de Mismaloya.

A través de un recorrido por la costa, los elementos avistaron a dos personas volcadas en un kayak tras ser impactadas por una ola de mediana intensidad. A simple vista se identificó la dificultad que presentaron estas personas para reingresar a su embarcación, además de mostrar evidentes signos de fatiga.

Al evaluar la situación, los Guardavidas decidieron brindar atención acuática inicial apoyados de una lancha. Se desplazaron al sitio y dieron refugio a las dos personas. Una vez fuera del agua, se verificó su estado de conciencia a través de un examen para medir su capacidad de respuesta verbal, estado de respiración y capacidad de flotación asistida.

Una vez evaluada la situación de la pareja, se procedió a estabilizar y reorientar el kayak a una posición operativa para su recuperación. Con ello, se garantizó la seguridad de los involucrados en una situación que no pasó del susto.

Gracias a la pronta y oportuna intervención de los Guardavidas, se logró prevenir una situación de mayor riesgo.

¿Cómo reportar una situación a Guardavidas de Puerto Vallarta?

Los reportes se canalizan a través de la coordinación de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, la cual atiende servicios de emergencias las 24 horas del día a través del número global 911. De igual gorma, se puede comunicar a la organización a través del teléfono 32 2178 8000 o realizar consultas, dudas o aclaraciones a través del correo proteccioncivil@bomberosvallarta.gob.mx, así como a través de sus redes sociales oficiales.

OB