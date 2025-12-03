La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó los resultados obtenidos en la semana del 27 de noviembre al 2 de diciembre. A continuación un resumen de los hechos más destacados.

En la colonia Providencia se detuvo a Diego Emmanuel "N" de 35 años de edad por presuntamente haber entrado a robar a una carnicería ubicado en el cruce de Pablo Neruda y avenida Américas. El sujeto habría sustraído alrededor de 3 mil 800 pesos en efectivo además de un celular. El ahora aprehendido realizó un boquete para acometer el robo.

En la colonia Americana se detuvo a Julio César "N" de 30 años de edad y Carlos Armando "N" de 37 años de edad por presuntamente haber robado un negocio del tipo restaurante bar de la zona. Los sujetos realizaron daños a la propiedad estimados en 12 mil pesos.

En la colonia Jardines de la Cruz, se detuvo a Christian "N" de 28 años de edad por haber presuntamente robado alrededor de mil 100 pesos de una tienda de conveniencia ubicada en el cruce entre Isla Raza e Isla Gomera. El sujeto amagó al dependiente con un cuchillo.

Oficiales adscritos al Grupo Gamas detuvieron a Mario "N" de 40 años de edad, así como a Brian "N" por presuntamente haber robado un estéreo y cinco pantalones de mezclilla de un vehículo que se encontraba estacionado en Hernando de Martell, entre las calles Aldama y Valentín Gómez Farías.

En la colonia Vallarta Norte se suscito una persecución que terminó con la detención de Daniel "N" de 43 años de edad, quien robó un par de calaveras de una camioneta estacionada entre las calles Tarascos y Aztecas. El robo está valuado en cerca de 50 mil pesos. El sujeto intentó darse a la huida al ser sorprendido, sin embargo, fue interceptado en Aníbal y Santa María.

En la colonia La Ex Penal, se detuvo a Omar Ignacio "N" de 47 años de edad por consumir aparentes estupefacientes en un parque de la zona. Tras la revisión conforme a protocolo se le aseguró un arma de fuego hechiza.

En la colonia Lomas de San Eugenio, se detuvo a Jonathan "N" de 33 años de edad quien portaba un arma de fuego con cinco cartuchos útiles luego de una revisión conforme a protocolo tras haber presentado actitud inusual.

Con el operativo Centro Histórico, se detuvo a Diego "N" de 20 años de edad por portar cerca de 35 cápsulas de presunto Tramadol y cerca de 59 tabletas de aparente Clonazepam. Llamó la atención de los elementos de seguridad por estar fumando un cigarro de aparente marihuana en el cruce de Herrera y Cairo con Fray Antonio Alcalde.

En la colonia Arcos Vallarta, se detuvo a Rogelio de Jesús "N" de 26 años de edad, un presunto narcomenudista con alrededor de diez envoltorios con aparente marihuana. Llamó la atención de los oficiales por realizar sus necesidades fisiológicas en el cruce de Mexicaltzingo y Miguel Cervantes de Saavedra.

En la colonia Los Arrayanes, se detuvo a Jesús Samuel "N" de 19 años de edad. Se le localizaron cinco envoltorios con aparente cristal.

OB