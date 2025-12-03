Dan a conocer a los ganadores del Premio Jalisco de Periodismo 2025

Desde la sala de prensa de la Feria Internacional del Libro (FIL), se dieron a conocer los ganadores del Premio Jalisco de Periodismo 2025 en las categorías de crónica, entrevista, reportaje, fotoperiodismo, noticia, reportaje y de estudiantes, así como del reconocimiento a la trayectoria periodística "Despertador americano".

En total se presentaron 159 trabajos, con una creciente participación de mujeres. Sin embargo, en las categorías de noticia y reportaje, el jurado alertó que los medios de comunicación no han brindado espacios suficientes a estos textos, además de que no cuentan con el acompañamiento editorial necesario para constituirse como tal: en noticia, el 40% de los registros pertenecen a reportaje, mientras que en esta categoría la mitad de los trabajos presentados son más bien noticias.

"El jurado identificó un problema de fondo en la mayoría de piezas presentadas. Si bien se postulan en la categoría de reportaje, no corresponden estrictamente a este género, sino que mantienen el formato de nota informativa. Observaron que más de la mitad de los trabajos carece de elementos esenciales como investigación a fondo con texto amplio, reportería de campo sustancial y tratamiento narrativo profundo […].

"Consideraron necesario exhortar a los medios de comunicación a que privilegien proyectos de investigación de más largo aliento e invitar a las redacciones a dar más tiempo real a sus reporteras y reporteros para salir del ritmo de la nota diaria. Ir al territorio, contrastar fuentes, entrevistar a las personas protagonistas, revisar datos y estadísticas, y construir piezas sólidas que aporten conocimiento", dijo la coordinadora de la categoría de reportaje y coordinadora académica de Ciencias Sociales de la Universidad Lamar campus Chapultepec, Verónica Ortega.

En la categoría de crónica, la ganadora fue Fátima Aguilar por su trabajo "Historias en la ausencia: Rubén Arreola Marroquín". La mención honorífica fue para Sandra Robles por "Teuchitlán: Alguien estuvo allá".

En noticia, el galardón fue para "Pagas, esperas, desaparecen: así operan los fraudes de rentas en depas en Jalisco" de Josefina Ruiz. Para la categoría de entrevista, Luis Gerardo Hernández se llevó el premio con su trabajo "Mujeres al frente: una lucha de paz", mientras que la mención honorífica fue para Gilberto Ortega por su entrevista "Rúbrica".

En reportaje, María Ramírez Blanco y Shiebi Aguilar por su trabajo “Las mujeres y los hombres rebeldes de Ostula, Michoacán, y el sur de Jalisco”. La mención honorífica se la llevó Melina Ruiz por "Río Verde: las aguas del despojo".

Para la categoría de fotoperiodismo, Ulises Ruiz ganó la distinción por "Exclusiva Guerreros Buscadores en Rancho Izaguirre". En la categoría de estudiantes, Paula Barba Cantarero, de la Universidad Panamericana, fue la galardonada por su trabajo "Los hijos, víctimas invisibles de la violencia de género". El jurado señaló que su texto "promete que está en formación una futura comunicadora profesional". En tanto, la mención honorífica en esta categoría fue para "No era penal", de Raúl Osvaldo Buendía, Dalia González, Josué Robles e Irving Moreno, de la Universidad Enrique Díaz de León.

Por último, Iván Sergio Mendo Gutiérrez fue reconocido con el galardón a la trayectoria periodística por el ejercicio de más de 42 años. "En un contexto mediático marcado por el consumo acelerado y la exigencia constante, su práctica de periodismo destaca por su convicción de seguir contando las historias que aportan, aquellas que dan voz a la comunidad y que contribuyen a comprender nuestra realidad", comentó Alejandro Ríos Gutiérrez, representante del jurado del Despertador Americano.

La presidenta del Premio Jalisco de Periodismo 2025, Claudia Robles Morales, señaló que, a lo largo de 30 años, este concurso ha reconocido a las y los periodistas que contribuyen a construir una mejor sociedad, sensibilizar injusticias, dar voz a quienes no son escuchados y fortalecer el derecho de la ciudadanía a estar informados.

"Cada categoría encarna un rostro distinto del periodismo, pero todas comparten un mismo propósito: dar voz y visibilidad a todo aquello que merece ser contando y comprendido. Su esfuerzo, su sensibilidad, su responsabilidad pública nos recuerda que la labor del periodista es un pilar en nuestra vida democrática y social", expresó.

