Un espacio verde, natural, de frescura dentro del corazón del Área Metropolitana de Guadalajara, es la visión de la directora de Medio Ambiente del Gobierno de Guadalajara, Libertad Zavala Marín, para el Parque Revolución tras las obras de restauración. Con más de 340 sujetos forestales, este sitio es “un cuadrito verde en medio de la mancha urbana”, indicó.

“Es el espacio natural para hacer la caminata en la mañana. Es el espacio natural para poder disponer de él como usuarios, para poder sentarte y no hacer nada. Ese Parque lo puedes disfrutar porque tiene valor ambiental. Más allá de las dinámicas sociales, creo que la dinámica de percepción, de confort y de disfrute se da mucho por su vegetación”, comentó.

Con las obras de restauración, solo el 5% de los ejemplares verdes tendrá que ser sustituido. Respecto a la avifauna presente, la funcionaria detalló que en este lugar habitan pájaros carpinteros, aguilillas, entre otros. La dirección de Medio Ambiente dará un seguimiento puntual a todos los animales y vegetación que habitan en este sitio, afirmó.

“Algo que el proyecto nos garantiza como espacio verde es que tiene agua. Es un reto tener espacios públicos que ya de manera natural tienen estos sujetos de 27 metros, una cosa muy preciosa, pero luego no tenemos con qué darle mantenimiento. El equipo de obra pública consideró garantizar espacios para almacenar, con lo que se suministra el riego”.

En tanto, Zavala Marín detalló que el Parque cuenta con una superficie de 2.5 hectáreas, de las cuales 1.1 están cubiertas por las sombras que dan los árboles. También está conformado por concreto rojo -típico de su arquitectura-, suelos desnudos -senderos y espacios de tierra- y aquellos con cobertura vegetal. En este punto, la dirección llevó a cabo un sembrado estratégico.

“La plantación tuvo una lógica de confort, una lógica de sustitución. Hay árboles que van a ir sustituyendo a los grandes que tenemos: hay ceibas, fresnos, árboles muy grandes […]. Muchos de esos van a llegar a un proceso donde su vida comienza a decrecer, por lo tanto, tenemos que hacer una plantación de sustitución o de sucesión”, expresó.

“Eso implica que toda la plantación que estamos haciendo sí tiene que ver para cubrir espacios donde tenemos suelos desnudos, pero también, de manera estratégica, para que cuando ese gigante tenga que pasar a mejor vida, podamos tener sujetos arbóreos que le den cobijo y que restauren en el sitio esos beneficios ambientales”, subrayó.

En su inauguración, el Parque Revolución estrenará 160 ejemplares, como higueras, rosas moradas, fresnos, primaveras y guamúchil. Con ello, afirmó la funcionaria, se eliminarán alrededor de 41.5 kilos de contaminantes al año, se almacenarán 245 toneladas de carbono y se permitirá la filtración de agua. Anotó que se lleva composta a los suelos del Parque para nutrir los ejemplares.

Agregó que el Gobierno de Guadalajara colabora con Bloomberg Associates en la agenda de sustentabilidad y espacio público. El organismo internacional brinda asesorías a personal del Ayuntamiento sobre el tipo de vegetación adecuado para el Parque, respetando dinámicas locales y espacios.

“Nos dan una asesoría puntual sobre cuál era la vegetación ideal que teníamos que poner, respetando dinámicas locales, respetando especies locales. Cuando digo dinámicas, cuál es el uso del espacio público […]. No vamos a poner una jardinera abajo si hay una dinámica social”, anotó.

Flora presente en el parque

Jacaranda

Fresno

Ceiba

Cacalosúchil

Pata de vaca

Lluvia de oro

Guamúchil

Arrayán

Higuera

Rosa morada

Avifauna que habita el recinto

Loro corona lila

Ave carpintera

Momoto mexicano

Mirlo dorso canela

Calandria cejas naranjas

Paloma doméstica

Gorrión doméstico europeo

Pinzón mexicano

Zanate

Perico monje argentino

Guadalajara gestiona espacios alternativos para comerciantes del Parque Revolución

Con el objetivo de garantizar que comerciantes puedan continuar con su actividad y llevar ingresos a sus hogares, desde enero de 2025, tres meses antes del comienzo de las obras de restauración, el Gobierno de Guadalajara estableció el diálogo con las personas que vendían sus productos en el Parque Revolución a fin de buscar lugares alternativos y reguladores para el comercio. A la fecha, indicó el secretario del Ayuntamiento tapatío, Manuel Romo, 533 comerciantes fueron reubicados a otros puntos de la ciudad, por lo que no buscarían regresar al Parque.

El funcionario detalló que 330 vendedores fueron relocalizados en el Tianguis Cultural, en la Plaza Juárez; 148 en la Plazoleta de Mezquitán y 50 en el Parque del Refugio. Se atendieron todas sus demandas, como permitirles instalarse los sábados y estar cerca de una estación del transporte público, indicó el secretario.

“El tema comercial y de atención legítima del derecho al comercio está plenamente atendida y con comunicación permanente. La comunicación con todos los comerciantes es permanente”, dijo.

Romo defendió el derecho de los comerciantes a vender sus productos, por ello, desde el Gobierno de Guadalajara se busca conocer sus necesidades y sus demandas para gestionar opciones legítimas y encontrar otros puntos de venta.

“Con los comerciantes hay comunicación cada fin de semana para saber cómo les está yendo. Va Protección Civil, hacen recorridos para que estén en condiciones seguras. Todo lo que tiene que ver con un comercio regulado”, concluyó.

Más de 300 comerciantes fueron reubicados entre el Tianguis Cultural, la Plazoleta de Mezquitán y el Parque del Refugio. EL INFORMADOR/ Archivo

CT