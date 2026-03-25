Parque de la Revolución cumple 91 años de historia

“El nodo vial y punto de trasbordo más importante del Área Metropolitana de Guadalajara”, es como describe el director de Movilidad del Gobierno de Guadalajara, Saúl González, al Parque Revolución -conocido popularmente como “Parque Rojo” por el color de sus bancas y pisos-. A lo largo de sus 91 años de historia, este espacio ha sido testigo de los cambios en la imagen urbana, las adecuaciones en vialidades ante el crecimiento de la ciudad y la consolidación del sistema del Tren Ligero. Pero no solo eso: también es el punto de encuentro de la metrópoli, donde se llevan a cabo manifestaciones, eventos culturales, deportivos, etc. En este 2026, el Parque celebra 91 años de historia con una restauración integral efectuada por el Gobierno de Guadalajara.

Desde su origen, el recinto fue concebido como un punto de encuentro, aunque su diseño original cambió con el paso del tiempo. La ampliación de avenida Vallarta a mediados del siglo XX lo dividió en dos secciones, pero mantuvo su importancia para la ciudad.

A finales del siglo XX, la llegada de las Líneas 1 y 2 del Tren Ligero convirtió este espacio en el principal nodo de movilidad de la ciudad, al conectar distintas zonas del área metropolitana.

Pero, más allá de su función urbana, el Parque se ha consolidado como un espacio clave en la vida social y cultural de la Perla Tapatía. Es sede frecuente de actividades artísticas y movimientos juveniles, pero también ha sido escenario de manifestaciones sociales y políticas, lo que lo posiciona como un punto simbólico de expresión ciudadana.

A 91 años de su inauguración, el Parque Revolución no solo refleja la evolución urbana de Guadalajara, sino que se mantiene como un espacio vivo, dinámico y representativo de la identidad tapatía.

Cronología

1845: Se construye la Penitenciaría de Escobedo en el sitio donde hoy se ubica el parque, tras la desamortización de bienes eclesiásticos en Guadalajara.

1911-1933: La Penitenciaría es demolida gradualmente como parte de la transformación urbana de la zona y la consolidación de la colonia Americana.

1927: El arquitecto Luis Barragán concibe el parque como parte de un modelo urbano moderno; el proyecto se lleva a cabo junto con Juan José Barragán.

1935: El 28 de febrero se inaugura el Parque Revolución. El diseño original incluía una gran fuente central y una glorieta alineada con la avenida Vallarta, además de áreas infantiles y un trazo unitario, sin división vial.

1940-1950: En esta década se consolida la apertura y ampliación de la avenida Vallarta, lo que provoca la división física del parque en dos secciones y la desaparición de la fuente central ubicada en ese eje.

1950: Durante esta década, se eliminan elementos originales del diseño, entre ellos la glorieta sobre Vallarta y la zona de juegos infantiles, modificando el concepto funcionalista original.

1959: Se colocan las estatuas de Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, ubicadas en cada lado del parque ya dividido por Vallarta, reforzando su carácter simbólico.

Década de 1970 (1974-1978, aproximadamente): La construcción de la calzada Federalismo reduce la superficie del parque en su lado oriente y modifica su trazo urbano original.

1989: El 1 de septiembre entra en operación la Línea 1 del Tren Ligero, con estación en la zona del parque, consolidándolo como nodo de transporte masivo.

1992-1994: Se construye la Línea 2 del Tren Ligero y entre 1992 y 1993 se edifica la estación subterránea Juárez II, que conecta ambas líneas y transforma profundamente el parque. La obra estuvo a cargo del arquitecto Fernando González Gortázar.

1994: El 1 de julio se inaugura la Línea 2, posicionando al Parque Revolución como el principal punto de transbordo del sistema ferroviario urbano de Guadalajara.

2013-2016: Se ejecuta una rehabilitación integral en dos etapas, que incluye renovación de jardinería, iluminación, andadores, infraestructura hidráulica, mobiliario urbano y mejoras en accesos al Tren Ligero.

2020: Las obras relacionadas con la Línea 3 del Tren Ligero en el entorno del centro de Guadalajara generan nuevas adecuaciones urbanas en la zona, reforzando su papel como nodo de movilidad metropolitana.

EL INFORMADOR/A. Navarro

2025-2026: El Gobierno de Guadalajara impulsa la restauración del Parque, respetando el diseño original del arquitecto Barragán.

