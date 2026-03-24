Línea 5 al Aeropuerto operará a finales de mayo; prevén su ampliación a El Salto a partir de septiembre

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó este martes 24 de marzo del 2026 que será la tercera semana del próximo mes de mayo cuando entre en operaciones la Línea 5 del transporte público hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, también conocido como "Mi Macro Chapala".El segundo sistema, explicó, es la misma L5 que permitirá que llegue a la "Glorieta del Álamo" en Tlaquepaque, bifurcará en R. Michel y González Gallo hasta llegar al Agua Azul, donde estará la estación principal en la Zona Metropolitana de Guadalajara, del Tren México-Querétaro-Guadalajara, afirmó Lemus Navarro.Después correrá este sistema, que viene desde el Aeropuerto, por avenida Washington, conectará a mano izquierda por avenida Mariano Otero y los va a llevar hasta la Expo Guadalajara. Terminará en donde confluyen las avenidas López Mateos y Mariano Otero, especificó el Gobernador.Por otra parte, afirmó que, luego de las gestiones impulsadas con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras su visita a Jalisco en febrero pasado, se logró llegar a un acuerdo para que la Federación dote de recursos a Jalisco para ampliar la Línea 5 al Aeropuerto hacia el municipio de El Salto, cuya obra, se prevé, comience entre septiembre y octubre próximo.Ya nos han entregado un apoyo de mil 500 millones de pesos federales con una contribución de 3 mil 500 estatales: cinco mil millones de pesos en total, repito: tres mil 500 estatales, mil 500 federales, para continuar ese sistema que acabo de explicar, ahora del Aeropuerto hasta el corredor industrial de El Salto. ¿Cuándo lo vamos a iniciar? Nosotros esperamos, si todos los tiempos siguen corriendo tan adecuadamente como hasta ahora, poder iniciar en septiembre, máximo octubre, añadió Pablo Lemus.JM