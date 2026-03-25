Parque de la Revolución: un espacio que se entrega a todos los tapatíos

La restauración del Parque Revolución responde a un objetivo central del Gobierno de Guadalajara, apuntó el secretario general del Ayuntamiento, Manuel Romo Parra: hacer de este espacio un punto de encuentro para las y los tapatíos; que no sea un lugar que solo unos cuantos aprovechan, sino que se convierta en un sitio donde niñas, niños, jóvenes y familias enteras disfruten de los espacios verdes y de recreación que ofrece el Parque.

El funcionario explicó que, con el acompañamiento del Gobierno tapatío, se busca regular todo tipo de actividades, así como incentivar otros eventos, por ejemplo, deportivos y culturales. Antes ocupado por el comercio irregular, ahora el parque se convertirá en un espacio que albergará a toda la ciudad, indicó.

“Que se pueda recuperar esa vocación. A partir de lo que se está haciendo, sí rescatemos la esencia de ese Parque, pero que también la convirtamos en un espacio del que pueda apropiarse toda la sociedad, todas las expresiones culturales, deportivas y de la misma sociedad, de la misma familia […]. En esta nueva etapa de lo que estamos buscando para el Parque, estamos escuchando a todas las voces, no solamente las que tienen que ver con el comercio, sino también con los diferentes grupos: feministas, de la diversidad (sexual), deportivos, de grupos culturales. De manera permanente estamos en esa escucha”, comentó.

Manuel Romo Parra. Secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara. EL INFORMADOR/A. Navarro

Detalló que, desde enero de 2025, se ha establecido el diálogo con los diferentes grupos y sectores de la sociedad que habitan el Parque, a fin de encontrar dinámicas y alternativas para que puedan seguir desarrollando sus actividades. Además, con la rehabilitación de los elementos lúdicos, como juegos infantiles, se busca convertirlo en “un espacio disfrutable todos los días” y que niñas, niños y familias puedan hacer uso de este.

Asimismo, resaltó Romo Parra, se rehabilitó la iluminación, y la Comisaría de Guadalajara lleva a cabo recorridos de vigilancia permanente para garantizar la seguridad de la ciudadanía en el Parque. Con la estación del Tren Ligero, el edificio de la Rectoría General y el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, sobre avenida Vallarta, obligaron a realizar labores para que toda la zona se convierta en un “sendero seguro” para las y los tapatíos, puntualizó.

Adelantó que, por instrucción de la presidenta Verónica Delgadillo, ya se prepara una agenda de actividades culturales, recreativas y deportivas para aprovechar el nuevo espacio público. “Hay ya un programa muy específico que se está perfeccionando para tener actividades a lo largo del año, todos los días, en ese espacio. De nuevo, culturales, donde podamos invitar a los artistas plásticos, a los artistas urbanos, donde puedan convivir y tener presencia los grupos que de alguna forma buscan la activación física”.

“Vemos en cualquier parte de nuestra ciudad grupos de personas mayores que van a la activación física; el Parque de la Revolución puede ser un espacio también dirigido para esas actividades. Ese punto es medular para poder tener la certeza de que la gente puede acudir y podrá acudir para encontrar algo de lo que a ellos les interese y desarrollarlo de manera segura, de manera ordena y que, de alguna forma, ese Parque, insisto, pueda rescatar esa vocación que siempre se ha buscado a los espacios públicos”, concluyó.

David Mendoza Martínez. Coordinador de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Guadalajara. EL INFORMADOR/A. Navarro

Alistan agenda de actividades para inauguración del Parque Revolución

Con el fin de que la ciudadanía se reapropie del Parque Revolución, pues es el objetivo central de las obras de restauración, el Gobierno de Guadalajara alista una agenda de actividades que se realizarán como parte del nuevo espacio público en que se convertirá este lugar, en el corazón del Área Metropolitana de Guadalajara. Se proyecta que haya actividades todos los días del año.

El coordinador de Desarrollo Económico del Ayuntamiento tapatío, David Mendoza Martínez, detalló que se trabaja en colaboración con la Coordinación de Construcción de Comunidad, donde está la dirección de Cultura y el Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara (COMUDE), afinando actividades culturales y deportivas.

También se preparan campañas de salud y de vacunación de mascotas, así como rutas turísticas a pie que partan del Parque Revolución, con recorridos en los que se expondrá el valor artístico y arquitectónico del lugar. Desde ahí se caminará a la colonia Americana.

“También tenemos nosotros considerado llevar los programas económicos del Gobierno de Guadalajara ahí al Parque para que la gente pueda tener acceso a estos programas, pero, además, que podamos nosotros tener estos recorridos y que los comercios que están alrededor tengan también el beneficio de los programas económicos”, mencionó.

Adelantó que, en coordinación con otras dependencias, se ha llevado a cabo el trabajo de socialización en cuanto a la reapertura del Parque. Con cafeterías, bares y demás establecimientos alrededor del mismo, se acordó que se rehabilitarán las fachadas y renovarán todos los elementos del exterior, a fin de que el lugar sea un espacio amigable para la ciudadanía. Ellos podrán llevar su oferta al Parque para captar más clientes, indicó.

Asimismo, subrayó Mendoza Martínez, se realizarán talleres con la ayuda de las personas que atienden negocios de boutiques, como costura. Ellas tendrán la posibilidad de presentar su oferta en el lugar para convivir con la ciudadanía. El objetivo, reiteró, es que las y los tapatíos se reapropien del espacio público.

“Además, que vengan y contribuyan a la derrama económica de la ciudad. Sabemos que el entorno del Parque es importante para que el desarrollo se mantenga y se conserve, pero además que se incremente […]. Nosotros ya tenemos esbozados algunos de los que ya tenemos muy claros (actividades gratuitas que se llevarán a cabo en el Parque Revolución tras su reapertura), pero seguramente los siguientes días vamos a poder afinar con mayor claridad esta agenda”, expresó.

César Armando Ibarra. Encargado de la rehabilitación del Parque de la Revolución. EL INFORMADOR/A. Navarro

Por su parte, César Armando Ibarra, encargado de la restauración del Parque, puntualizó que el lugar está dentro de un polígono de protección de valor arquitectónico y artístico por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, aspecto que se podría aprovechar para invitar a que más personas lo visiten.

En ese sentido, Mendoza Martínez apuntó que, con la dirección de Turismo del Gobierno de Guadalajara, se gestiona que los recorridos a pie incluyan las casas de valor patrimonial que circundan el Parque Revolución.

“A través de la dirección de Turismo, generemos ese contenido para poder darle impulso a estas casas que tienen este valor. Que sea parte del recorrido turístico, que sea parte de lo que se tiene que estar exponiendo al momento de hacer los recorridos. Que nuestros guías conozcan de la historia y puedan plasmarla en los recorridos para que sea un tema integral”, anotó.

Saúl González Ramírez. Director de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara. EL INFORMADOR/A. Navarro

Parque será nueva Zona Aire

Con el fin de hacer del Parque Revolución un espacio que peatones puedan disfrutar, el Gobierno de Guadalajara convertirá este lugar en una nueva Zona Aire de la ciudad, es decir, se reducirán los contaminantes provocados por el flujo vehicular al incentivar el desuso del vehículo particular. Al tratarse del nodo de transferencia del transporte público más importante del Área Metropolitana de Guadalajara —el “corazón”, como lo califica el director de Movilidad del Ayuntamiento tapatío, Saúl González Ramírez—, el objetivo es convertirlo en un sitio más seguro para todas las formas de movilidad.

El director detalló que en el Parque Revolución se mueven más de 200 mil personas al día a través de las Líneas 1 y 2 del Tren Ligero. En este punto también conectan otros sistemas del transporte público, como SITREN, hacia avenida Aviación, y la Línea 2 del Trolebús, hacia la Glorieta Minerva, además de 10 rutas del transporte tradicional y el sistema de Mi Bici.

También se estima que en 2025 transitó más de un millón de ciclistas en el cruce de las avenidas Federalismo y Juárez; en tanto, en lo que va del año, 370 mil peatones han circulado por el Parque Revolución, ahondó el funcionario.

Por ello, con una visión de seguridad vial, González Ramírez indicó que el Parque Revolución se suma al polígono del Centro Histórico de Guadalajara como Zona Aire, la primera en Latinoamérica. “Una Zona Aire es aquel polígono definido en el que se realizan intervenciones que van encaminadas a la reducción de emisiones a través de estrategias que tienen que ver con medio ambiente y con el manejo medioambiental. Desde la movilidad, con el incentivo al uso de movilidad no motorizada, desincentivo al uso del automóvil”.

El polígono de Zona Aire contempla desde el sur, en avenida La Paz; al norte, en la calle Angulo; al oriente, desde Calzada Independencia; hasta poniente, en Federalismo, incluyendo el Parque Revolución. Para la calle Marcos Castellanos, indicó, solo se permitirá el tránsito local, es decir, aquel de proveeduría para los comercios circundantes al Parque.

“Ya se han realizado trabajos como el polígono de intervención Ramón Corona, como lo que estamos trabajando actualmente con el entorno escolar seguro de Garibaldi, con algunos pilotajes que hemos estado haciendo para la peatonalización de calles como Zaragoza, además de muchas otras intervenciones que se han hecho en términos medioambientales para recobrar el verdor, de todo el tema medioambiental, pero también el desincentivo del uso del vehículo y el incentivo a la movilidad no motorizada”, agregó.

El funcionario añadió que, como parte del objetivo central de la restauración y por instrucciones de la presidenta municipal Verónica Delgadillo de hacer del Parque Revolución un espacio público seguro, desde la dirección de Movilidad trabajan con otras áreas y buscan generar mayores actividades a fin de que sea un espacio que pueda ser aprovechado por las y los ciudadanos y que se “queden” durante el día. Que no sea un lugar de mero tránsito, enfatizó.

“(Los usuarios) requieren de un espacio, en términos urbanísticos, restaurado, confortable, seguro, fresco; en términos medioambientales, que le dé la posibilidad a las personas que estas transiciones en términos de movilidad sean lo menos complicadas posibles […]. Si le sumas una agenda cultural, visual, donde la gente pueda permanecer, entonces lo conviertes en un lugar vivo”, comentó.

Juan Carlos Arauz Abarca. Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara. EL INFORMADOR/A. Navarro

Preservan el valor arquitectónico del Parque

Con una inversión de más de 20 millones de pesos, el Gobierno de Guadalajara llevó a cabo una restauración integral del Parque Revolución, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con obras que comprendieron cableado subterráneo, rehabilitación de banquetas y acuerdos con comercios alrededor del lugar para el mejoramiento de la imagen urbana de la zona. Los trabajos se efectuaron con el fin de desarrollar un espacio público que todas y todos los tapatíos puedan habitar.

El director de Obras Públicas del Ayuntamiento tapatío, Juan Carlos Arauz Abarca, detalló que se realizó la restauración de los elementos patrimoniales: bancas, fuentes, paraboloides, los pisos, andadores, explanadas y sustitución de losas dañadas. También se intervinieron la estación del Tren Ligero, las estatuas de Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, así como las luminarias del parque, que ahora alumbrarán con una bombilla LED que se mandó a hacer especialmente para el lugar, pues las anteriores eran muy difíciles de sustituir cuando se fundían.

Asimismo, se rehabilitaron todos los tableros de control, líneas eléctricas y el área lúdica. “Se preservó, digamos, el pulpo que tienen las resbaladillas, algunos sube y baja y los columpios característicos, pero se complementó con nuevos usos y se hizo todo perimetral, una conexión. Un circuito para actividad física también se hizo, para que fuera también amable con niños de temprana edad”.

En la calle Marcos Castellanos, precisó, la intervención consistió en retirar las pérgolas y demoler el basamento para convertirlo en un andador. En este punto se realizarán actividades culturales a fin de activar el parque, indicó.

De igual forma, se atendieron las áreas verdes y se llevó a cabo la limpieza y desazolve de interconexiones y pozos de absorción. Líneas hidráulicas y cisternas también fueron intervenidas. “La última parte, que es la que ahorita estamos terminando, es el entorno y embellecimiento, sobre todo la pavimentación de la calle López Cotilla, donde estamos sustituyendo también los segregadores”.

Arauz Abarca explicó que las fuentes, las bancas, el quiosco, el paraguas y el área lúdica son los elementos de “valor artístico relevante”, por lo cual no fueron sustituidos. Enfatiza que las labores se concentraron en la restauración, así como en la rehabilitación del entorno del Parque.

Por su parte, César Armando Ibarra comentó que el proyecto nació como “conservación y mantenimiento del espacio”, pues se trata de un inmueble con valor artístico declarado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Las obras se realizaron con la supervisión de la Dirección de Arquitectura de Patrimonio, a través de la subdirección de Conservación e Investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En Jalisco, detalló, se efectuó bajo la protección de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus municipios. La Dirección de Patrimonio y Cultura de la jefatura de Conservación y Patrimonio del Estado también participó en las labores.

“Estamos respetando el valor patrimonial por la declaratoria que tiene el espacio, pero también entender las necesidades actuales que se dan en el lugar. Entonces se ofrece una propuesta de intervención atendiendo todas estas posturas”.