Con neutralización de una multitud 'iracunda' cierra capacitación la Policía francesa

Con un disturbio simulado como prueba final cerró la capacitación impartida por la Policía Nacional Francesa a 65 a elementos de la Policía Estatal Preventiva, la Policía Metropolitana y las comisarías de Guadalajara y Zapopan, conocimientos y habilidades que aplicarán en la Copa Mundial FIFA 2026 y otros eventos masivos.

Durante las últimas semanas, instructores de la CRS, un grupo de élite especializado de la Policía de Francia, ofreció el curso "Gestión Democrática de Multitudes durante Manifestaciones y Grandes Acontecimientos Deportivos", en el que compartieron su experiencia en la atención a olimpiadas y mundiales.

"Entendemos que este encuentro internacional de futbol exige una policía preparada, humana y estratégica, capaz de responder con profesionalismo ante escenarios complejos.

"Las y los oficiales abordaron en la teoría y práctica cómo privilegiar la mediación, el diálogo y el control táctico, pilares de una policía de vanguardia", afirmó en la clausura el Secretario de Seguridad Jalisco, Juan Pablo Hernández González, en un comunicado.

Las actividades del curso fueron posibles gracias a la cooperación franco-mexicana y se realizaron tanto en las aulas y patios de la Academia de Policía del Estado como en el Estadio Akron, que en junio se convertirá en una de las sedes del mundial de futbol.

La parte final de la capacitación consistió en ejecutar un despliegue operativo durante un disturbio simulado, en el que tuvieron la oportunidad de aplicar las habilidades y conocimientos aprendidos de los expertos.

El Secretario de Seguridad recordó que la capacitación va más allá del evento deportivo internacional, pues los oficiales estatales cuentan ahora con herramientas renovadas para atender cualquier disturbio.

"En dado caso que haya actos de violencia o algunos grupos de agitadores que quieran llegar a poner en riesgo a la ciudadanía, ya tendremos más herramientas para poder llevar a cabo una contención de manera preventiva.

"Ya si no es posible a través de la manera preventiva y contención, tener la capacidad de respuesta para hacer arrestos, de manera controlada, de manera objetiva, minimizando el riesgo, de igual manera controlando el uso proporcional y racional de la fuerza que se vaya a utilizar", expuso Hernández González.

YC