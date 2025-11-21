Espero que el discurso de Jalisco de que no hay presupuesto no sea para pedir deuda: Monreal

Durante su visita a Jalisco, en el marco de la presentación del primer informe legislativo de la diputada, Merilyn Gómez Pozos, el diputado federal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, envió un mensaje al Gobierno de Jalisco en torno a la asignación de presupuesto federal para la Entidad.

Ante los reclamos externados por el Gobierno Estatal y diputaciones aliadas al partido en el poder en Jalisco, sobre la supuesta desatención por parte de la Federación en la asignación de presupuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, instó a que esto no vaya a ser un pretexto para pedir más deuda.

"A mí me preocupa, porque yo ya fui gobernador y nunca solicité un crédito. Siempre seguí el consejo que me dieron; pidas deuda, aunque estés quebrado. No pidas deuda porque es un escalar y escalar. Espero que el discurso en Jalisco de que ‘no hay presupuesto’ no sea para adquirir deuda, porque ese es el pretexto: ‘no me dejaron nada, no me dan nada, y entonces tengo que adquirir deuda’. No. Sí tienen suficiente recurso para darle a Jalisco un desarrollo armónico", expresó Monreal.

En un sentido irónico, Monreal también envió un mensaje para instar a que, en lugar de una confrontación con la diputada, quien es presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, es mejor tenerla de aliada, pero de forma sincera, al ser ella una mujer cercana a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

"Deberían de aprovecharla en lugar de confrontarla. ¿Quiénes están al frente de esa responsabilidad única? Si yo fuera quien estuviera al frente de la administración pública, lo que haría sería hacerla mi amiga, porque es cercana a la presidenta, Claudia Sheinbaum, y porque entre las funciones fundamentales de la Cámara de Diputados, ella ocupa la más importante", refirió Ricardo Monreal.

"Tampoco se vale que con la mano izquierda pidas y con la mano derecha golpes. Eso no. Eso no, porque la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy generosa con Jalisco. No nos confrontamos. Lo que tenemos que hacer es buscar los canales y la comunicación con la presidenta, para que siga apoyando a Jalisco, que lo necesita como todas las entidades federativas", añadió Monreal Ávila.

En su mensaje general, el también coordinador de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, recogió el trabajo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, destacando sus capacidades, su trabajo constante y su honestidad, claves en su labor frente a la labor federal, pero también reconociendo el trabajo en territorio impulsado en el Distrito 11 de Jalisco que le dio sus votos en las urnas en junio de 2024 para que llegara al Congreso Federal.

"Muchas felicidades, Merilyn. Nos sentimos muy orgullosos. En la mayoría legislativa, a veces entre nosotros también tenemos diferencias; a veces nuestros conflictos internos son más fuertes que los de afuera, pero hay que tener capacidad para resolver internamente y luego unirnos todos para la prosperidad y el desarrollo de Jalisco", manifestó Monreal Ávila.

"Yo estoy seguro de que Jalisco va a lograr transitar hacia procesos de mayor transformación en el futuro. Y confiamos mucho en que Merilyn siga siendo muy buena diputada. Felicidades. Y me siento muy contento de estar aquí, de levantarle la mano, porque ha sido muy buena diputada y compañera", finalizó el diputado federal por Morena.

