Mónica Magaña acusa a diputado de Morena de violencia política y de género

La diputada local, Mónica Magaña, acusó violencia política y de género durante el debate de la glosa de la Secretaría de Transporte como parte del primer informe de gobierno de Pablo Lemus.

La diputada afirmó que se presentaron cuestionamientos sobre los estados donde gobierna Morena que acaban de anunciar tarifas de hasta 20 pesos con unidades en condiciones deplorables mientras que aseguró que en Jalisco "en 7 años se ha hecho lo que en 12 no se había hecho en transporte".

Sin embargo , la respuesta fue recurrir a comentarios misóginos, acusando que es la segunda vez que Morena, ante la falta de argumentos, recurre a violencia política en razón de género.

"Me parece muy lamentable que sea la segunda ocasión que Morena, ante la falta de argumentos, decida optar por violencia política en razón de género".

La legisladora cuestionó que no se respondió el por qué la Federación no destinó un solo centavo al transporte público de Jalisco, por lo que señalan que la bancada de Morena, en voz de Martín Franco, decidió contestar con una ofensa.

"Estábamos en un debate en el que exigíamos respuestas… y la respuesta fue misógina. Lo que queremos son argumentos […], y que ellos decidan más bien contestar con una ofensa".

Mónica Magaña lo califica como indignante, lamentable y misógino y señaló que se debe dejar de normalizar el uso de comentarios violentos por parte de representantes del Estado. Subrayó que los comentarios misóginos ocurren en un contexto nacional grave para mujeres y niñas, donde no se puede permitir ninguna forma de violencia desde el Congreso.

Por otro lado, reconoció al coordinador de Morena en el Congreso, Miguel de la Rosa, quien se acercó a reconocer la falta de respeto, aclarando que él personalmente nunca ha recibido faltas de respeto y aceptó el reconocimiento.

Aun así, reitera el llamado urgente a que estas conductas se condenen y no se repitan.

