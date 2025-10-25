El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tiene un pronóstico de temperaturas cálidas para este sábado 25 de octubre. Estos son los detalles:

En la región Pacífico Centro, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, prevé por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas serranas; así como cielo despejado a medio nublado. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Jalisco (sur), Colima (norte) y Michoacán (oeste y costa); dichas lluvias podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Se prevén lluvias aisladas en Nayarit. Viento de oeste y noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.

Meteored, por su parte, pronostica para hoy en Guadalajara, nubes y claros esta mañana, con temperaturas alrededor de 21°C. Por la tarde, nubes y claros y con temperaturas en torno a los 29 °C. Durante la noche, despejado con temperaturas cercanas a los 23 °C. Vientos del Noroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 10 km/h.

Clima en Guadalajara

Sábado 1% de probabilidad de lluvia 30 -- 13 °C Domingo 6% de probabilidad de lluvia 31 -- 14 °C Lunes 4% de probabilidad de lluvia 31 -- 14 °C

La probabilidad de lluvia para la ciudad es prácticamente nula.

Clima nacional del domingo 26 al martes 28 de octubre de 2025

Canales de baja presión sobre el interior y el sureste del país, aunados a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad de ambos océanos, ocasionarán lluvias y chubascos dispersos en estados del centro, oriente y sureste del territorio nacional.

No te pierdas: PELIGRO por tornados en estos estados hoy sábado

La onda tropical núm. 39 se desplazará sobre los estados del Pacífico Central Mexicano, interactuará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente del país, por lo que se prevén chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el sur y occidente del territorio nacional.

Una línea seca se establecerá sobre Coahuila, generará vientos fuertes con rachas de hasta 60 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Una circulación anticiclónica desde superficie hasta niveles medios de la atmósfera se desplazará sobre la Mesa Central y Mesa del Norte, mantendrá baja probabilidad de lluvias e incremento de las temperaturas vespertinas en dichas regiones, además del noreste y oriente del país.

Durante el martes, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA