PELIGRO por tornados en estos estados hoy sábado

Además, se prevén lluvias puntuales fuertes en Jalisco (sur), Colima (norte) y Michoacán (oeste y costa)

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Prevén la posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. ESPECIAL / CANVA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, emitió un aviso de tornados para al menos tres estados de la República Mexicana este sábado 25 de octubre:

Este día, el frente núm. 10 recorrerá lentamente el noreste mexicano, continuará asociado con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, generando vientos fuertes en dicha región, con rachas de 55 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Simultáneamente, un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, originarán lluvias puntuales fuertes en Jalisco (sur), Colima (norte) y Michoacán (oeste y costa).

A su vez, canales de baja presión sobre el sur y sureste del país, mantendrán las condiciones para lluvias y chubascos en ambas regiones, así como lluvias puntuales fuertes en Guerrero (sureste), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur).

La onda tropical núm. 39 se desplazará al sur de Guerrero y Michoacán, reforzando la probabilidad de lluvia en el occidente y sur del territorio mexicano.

Asimismo, se prevé viento de componente sur (surada) de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz.

Finalmente, una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente cálido a caluroso en la Mesa del Norte y la Mesa Central, además del noreste y oriente de la República Mexicana.

Todas las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 25 de octubre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (sur), Colima (norte), Michoacán (oeste y costa), Guerrero (sureste), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas (sur), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital y Olmeca), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca), Tabasco, Campeche, Coahuila, Nayarit, Morelos y Tlaxcala.

Las lluvias fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

