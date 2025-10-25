El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, emitió un aviso de tornados para al menos tres estados de la República Mexicana este sábado 25 de octubre:

Este día, el frente núm. 10 recorrerá lentamente el noreste mexicano, continuará asociado con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, generando vientos fuertes en dicha región, con rachas de 55 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Simultáneamente, un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, originarán lluvias puntuales fuertes en Jalisco (sur), Colima (norte) y Michoacán (oeste y costa).

A su vez, canales de baja presión sobre el sur y sureste del país, mantendrán las condiciones para lluvias y chubascos en ambas regiones, así como lluvias puntuales fuertes en Guerrero (sureste), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur).

La onda tropical núm. 39 se desplazará al sur de Guerrero y Michoacán, reforzando la probabilidad de lluvia en el occidente y sur del territorio mexicano.

Asimismo, se prevé viento de componente sur (surada) de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz.

Finalmente, una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente cálido a caluroso en la Mesa del Norte y la Mesa Central, además del noreste y oriente de la República Mexicana.

Todas las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 25 de octubre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (sur), Colima (norte), Michoacán (oeste y costa), Guerrero (sureste), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas (sur), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital y Olmeca), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca), Tabasco, Campeche, Coahuila, Nayarit, Morelos y Tlaxcala.

Las lluvias fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA