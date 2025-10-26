En el marco de su primer informe de actividades legislativas, el senador por Jalisco, Carlos Lomelí, se destapó para la alcaldía de Guadalajara, previo a contender por la gubernatura del Estado en las elecciones de 2030.

En una parte de su informe, cuando presentaban las 12 acciones en beneficio de los jaliscienses, el público comenzó a corear “¡Gobernador, gobernador, gobernador!”, ante lo cual el morenista agradeció los vítores de apoyo y dejó entrever sus pretensiones políticas.

“Muchas gracias. Vamos a tener que trabajar mucho y vamos a tener que hacer una escala antes, y luego les digo dónde”, mencionó ante los aplausos de cientos de simpatizantes reunidos en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Las elecciones para la alcaldía de Guadalajara se celebrarán en 2027. La capital jalisciense jamás ha sido gobernada por Morena, aunque el partido ha incrementado su presencia en el Congreso del Estado y en diversos municipios del Área Metropolitana. En los últimos comicios locales, la fórmula integrada por Carlos Lomelí Bolaños y Rocío Corona Nakamura, también senadora por Jalisco, obtuvo un millón 547 mil 202 votos, con lo que ambos se convirtieron en los legisladores más votados en la historia de la Entidad y los primeros en emanar de un proyecto de izquierda.

Asimismo, como parte de su primer informe de actividades, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dedicó un mensaje de agradecimiento al también presidente de la Comisión de Marina en la Cámara alta. “Tu compromiso ha sido fundamental para fortalecer la cooperación entre instituciones civiles y navales, con una visión clara de servicio, legalidad y resultados”, expresó el funcionario federal.

En cuanto a su labor legislativa, Lomelí Bolaños destacó la aprobación de 12 reformas constitucionales en favor de Jalisco, así como otras 21 reformas ordinarias, 13 nuevas leyes y 34 modificaciones a leyes secundarias, “que marcan un antes y un después en la vida pública de la Entidad y de México”, afirmó.

Entre los temas de mayor relevancia, resaltó la aprobación de la Reforma al Poder Judicial, la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, los derechos de los pueblos indígenas -en la que dedicó vítores a los pueblos originarios de Jalisco-, la recuperación de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además del derecho al acceso a Internet.

También subrayó la incorporación del principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres plasmada en la Carta Magna; las nuevas líneas de trenes de pasajeros impulsadas por el Gobierno Federal; la reforma que establece como derechos constitucionales los programas del Bienestar -becas Benito Juárez, apoyos a adultos mayores y madres trabajadoras-; el derecho a la vivienda para los trabajadores; la protección del maíz nativo y la prohibición del cultivo de maíz transgénico; la no reelección en ningún cargo público a partir de 2030, y la defensa de la soberanía nacional como eje rector de las políticas públicas.

Como parte de sus iniciativas propias presentadas en el Senado, el legislador anunció la propuesta de portabilidad de pensiones para el retiro, que busca reconocer la antigüedad laboral desde el primer empleo sin perder años trabajados; la regulación y gratuidad de la cirugía bariátrica para todos los mexicanos como medida de salud pública, y la protección del campo y del suelo mexicano frente a prácticas extractivas y contaminantes.

Asimismo, presentó la iniciativa Jóvenes por amor al campo, que pretende incentivar que las nuevas generaciones trabajen la tierra con el respaldo de los programas sociales del Gobierno Federal; la creación de una Fiscalía especializada en la atención de adultos mayores y la propuesta de establecer un Código Penal único que rija en todos los Estados del país para unificar criterios de justicia.

“Estamos para rendir cuentas del primer año de trabajo en la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso de la Unión. Lo hago con respeto y agradecimiento”, expresó.

