Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 26 de octubre de 2025

El clima en Chapala para este domingo 26 de octubre determina que estará con algo de nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 51%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 27 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 1 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

